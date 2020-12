Iglesias en Edomex, sin peregrinos y vacías previo al 12 de diciembre

CUAUTITLÁN MÉXICO.- Por primera vez en muchos años, la Catedral de Tlalnepantla y el Santuario de la Quinta Aparición de la Virgen de Guadalupe, ubicados en Tlalnepantla y Cuautitlán México, respectivamente, lucen vacíos a unas horas de que inicien los festejos por un aniversario más por la aparición de la "morenita del Tepeyac".

Aunque, año con año, ambos recintos católicos lucen abarrotados de feligreses que optan por ir a estos sitios para celebrar a la "Santa Patrona de México", en esta ocasión, los fieles atendieron el llamado de quedarse en casa y evitaron aglomeraciones en ambos municipios, para evitar ponerse en riesgo, ante el crecimiento exponencial de contagios de la covid-19.

En el caso de la catedral de Tlalnepantla, la cual no cerró sus puertas a pesar del rebrote que se está presentando en el Valle de México, los fieles pueden ingresar al atrio sin ningún protocolo sanitario, pues el acceso principal se encontraba libre de personas que tomaran la temperatura con termómetros digitales y/o aplicaran gel antibacterial, a pesar de que fueron parte de las medidas que anunció el arzobispo José Antonio Fernández Hurtado.

Catedral de Tlalnepantla 

Sin embargo, esta tarde, el recinto apenas era visitado por una decena de personas que acudieron a agradecerle a la Virgen de Guadalupe, por apoyarlos durante la emergencia sanitaria.

"Hoy yo vengo de rápido, pero para agradecerle a la Virgen que nos permita continuar con salud en este año tan difícil y a pedirle que siga viendo por mi familia", señaló Celia Gutiérrez.

NO FUE NECESARIO OPERATIVO VIAL

En el Santuario de El Cerrito, en Cuautitlán México, el cual también alberga a la Casa-Museo de San Juan Diego, las puertas se encuentran cerradas desde este miércoles 09 y hasta mañana sábado 12 de diciembre, por lo que ningún feligrés pudo ingresar a este lugar que es usado como punto de reunión o dormitorio para los miles de fieles que acuden a la Basílica de Guadalupe; sin embargo, este año se quedó vacío.

El Gobierno de Cuautitlán México informó que, debido a que la gente atendió correctamente el llamado de que no acudieran a este sitio, pues permanecería cerrado, no fue necesario desplegar un operativo en la zona con el apoyo de elementos de la Dirección de Seguridad Pública, pues no llegaron grupos y la circulación fluyó de manera cotidiana.

En las inmediaciones, pirotécnicos de la región lanzaron algunos cuetes como parte de los festejos y se colocó un arreglo floral frente a la estatua de San Juan Diego; sin embargo, estas actividades no implicaron que la gente saliera de sus casas.

Santuario de El Cerrito

Por otro lado, a diferencia de otros años, tampoco se apreciaron procesiones sobre la autopista México-Querétaro, como anualmente ocurre, de peregrinos que usan esta vía para llegar a la Basílica de Guadalupe, por lo que la circulación no presentó retrasos en dirección a la Ciudad de México.

Este viernes, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, convocó a los mexiquenses a no participar en peregrinaciones por el 12 de diciembre y a ser responsables y solidarios para cuidar su salud, ante el rápido crecimiento de los contagios y hospitalizaciones por covid-19.





(Sharira Abundez)