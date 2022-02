Iglesias de Edomex reciben cientos de feligreses en Día de la Candelaria

El 2 de febrero, día de la Candelaria tiene como significado es las candelas, o mejor entendido como la luz de cristo, iglesias del Estado de México recibieron a cientos de personas que llevan consigo niños con todo tipo de accesorios como el de la catedral de Corpus Cristi; o en el caso de la iglesia de San Pedro Apóstol, para bendecir las semillas en torno al siguiente ciclo agrícola de la comunidad de San Pedro Tultepec.

Número de feligreses en Tlalnepantla aumenta ante el miedo a la muerte

La incertidumbre, el miedo a la muerte, la necesidad de tener fe y la esperanza, han propiciado una mayor participación de las personas en las acciones religiosas de la catedral de Corpus Cristi como en la mayoría de las iglesias de la zona, a donde las personas acuden en estos tiempos de pandemia.

Luego de encabezar la homilía por Día de la Candelaria en la catedral Corpus Cristi, el padre Abraham, señaló a la vez que rociaba de agua bendita a figuras del niño Jesús, niños y personas que se le acercaban, "es la cercanía de Dios en nuestras vidas, que ha querido nacer entre nosotros, la gente trae esas imágenes y no es que se adore a las imágenes, sino que nos recuerdan la cercanía con Cristo".

(Foto: Carlos Medellín)

Al concluir la bendición de las figuras, el sacerdote externó en entrevista con La Silla Rota "Y ciertamente, en tiempos de pandemia, las personas se han acercado más a la iglesia, en busca de fe, de esperanza, sea por miedo a la muerte y buscando consuelo ante pérdidas, e incluso pidiendo protección para evitar ser tocados por la enfermedad, los feligreses se acercan más", explicó el padre Abraham.

Destacó que es importante mantener la fe en estos tiempos de pandemia porque la fe es la luz en nuestras vidas, "es el Día de la Candelaria, que significa de las candelas, o sea de la luz de cristo. Por eso es importante porque es la luz de nuestra vida".

Añadió que la gente busca fuerza espiritual para "enfrentar temores, la incertidumbre y el miedo a la muerte y es con esa fe, como la que trajo a los cientos de personas a reunirse hoy en esta catedral, en la que presentan sus figuras representativas del niño Jesús".

(Foto: Carlos Medellín)

A la misa de doce horas habrían asistido unas 200 personas, sea en vehículos como lo hizo la señora Rosa al presentar a sus figuras en un carrito para niño, o cargando como la señora Nora, que llevó el suyo en brazos.

Uno a uno, fueron saliendo de misa las personas con sus figuras vestidos de niño doctor, con ropa ordinaria de color blanco, como el niño de las palomitas, el niño del cacahuatito, de todas las representaciones católicas. Otras vestimentas no fueron aceptadas, "se les pidió que no llevaran las figuras con vestimentas que no corresponden a la fe católica", dijo el sacerdote.

El 2 de febrero también bendicen semillas para la siembra

Mientras en miles de iglesias las imágenes de Niños Dios predominaron este 2 de febrero, en el atrio de la iglesia de San Pedro Apóstol, ubicada en San Pedro Tultepec, comunidad perteneciente al municipio mexiquense de Lerma, los Arrieros, los Apaches, los Cuantepecos y los vecinos de los Arcos danzaron y recordaron que la veneración ala Virgen de la Candelaria también tiene que ver con la bendición de las semillas que habrán de emplear para el siguiente ciclo agrícola.

Entre los cuanto-ecos está Francisco Gutiérrez, quien desde niños comenzó con las danzas para las festividades religiosas, son cuatro en su pueblo, pero la de la Virgen de la Candelaria, es de sus favoritas.

(Foto: Fernanda García)

"Es darle gracias a dios por todos los favores que hemos recibido durante todo el año, con esto que estamos viviendo, aún más, también le agradecemos a la virgen. Yo llevo participando 12 años, siempre me he vestido de mujer para representar el papel. Me toca ser la mamá de los compañeros danzantes, hay quienes representan al papá, por eso se ponen máscaras de viejos".

(Foto: Fernanda García)

La danza de los Cuantepecos rememora cuando el pueblo no tenía trabajo por lo que sus habitantes iban al estado de Morelos para colaborar en los sembradíos de caña, por eso bailan, porque hoy ya tienen a qué dedicarse, a la creación de muebles.

(Foto: Fernanda García)

El sincretismo se hace presente en punto de las 12:00 del día cada 2 de febrero, pues mientras los pueblos originarios danzan y esperan la bendición de la semilla, los fieles católicos visten con sus mejores ropones la imagen del Niño Dios y escuchan misa.

Aunque las festividades comienzan una noche antes, cientos de personas se acercan a la iglesia de San Pedro Apóstol para rendirle culto a su santa patrona, la Virgen de la Candelaria en 2 de febrero, entre música de banda, la filarmónica, los Arrieros y el olor a copal.

(Foto: Fernanda García)

Ésta no es una tradición que se ha mantenido íntegra, señalan los danzantes que representan a los Cuantepecos (trabajadores del campo), originarios de Tultepec influenciados por los pueblos originarios del estado de Morelos.

"Yo vengo a rendirle culto a la Virgen de la Candelaria, unos lo agarran por el lado de la feria, pero yo le ofrezco mis danzas para agradecerle a Dios y a la virgen los favores que me han hecho, lo hago con amor y cada año. Pero antes no se veían tantas imágenes (niños Dios), antes era mucha la gente que se dedicaba al cultivo de maíz y venían a bendecir sus semillas, pero eso ya se está perdiendo, ya casi nadie lo hace", añadieron los arrieros.

Señalaron que, hasta hace unos años, era común ver a las personas llegar con semillas de maíz, haba, cilantro, chícharos, en una casta, para implorar con un buen inicio del ciclo agrícola.

(Foto: Fernanda García)

A ctualmente, la gente llega con niños ataviados con todo tipo de accesorios, sin semillas y parten del atrio de la iglesia para disfrutar de juegos mecánicos, mientras que la imagen de la virgen de la Candelaria va la casa de los mayordomos que la custodiarán hasta el próximo año.

aemz