IECM se declara incompetente ante queja por violencia de género

La Comisión Permanente de Asociaciones Políticas (CAP) del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), se declaró incompetente para conocer la queja presentada por la exfuncionaria de la Alcaldía Benito Juárez -Laura Álvarez- quien acudió al IECM para denunciar la difusión periodística acerca de su actuar cuando estaba en la Dirección de Desarrollo Social de la demarcación.

El IECM, mediante un boletín informó que también se declaraba incompetente para conocer sobre una investigación realizada en su contra por la Secretaría de la Contraloría General, en la que se hace referencia a su vínculo conyugal con un legislador local -el panista Mauricio Tabe- así como la difusión de una nota informativa publicada en medios periodísticos, relacionada con la investigación aludida, por parte de dicha Secretaría.

"Lo anterior, entre otras cuestiones, por considerar que no existe una afectación a sus derechos político-electorales, al tratarse de una exservidora pública cuyo encargo no emanó de una elección por el voto popular, o que al momento no se encuentra participando en el actual proceso electoral", fue la explicación que dio el instituto.

Adicionalmente, en la sesión urgente de la CAP, se determinó competencia auxiliar en el dictado de una de las medidas cautelares solicitadas por Álvarez, consistentes en el retiro de una parte de una de las publicaciones de un medio noticioso, al discurrir que pudiera considerarse violencia de género, en tanto, las autoridades competentes tengan conocimiento del asunto.

LA QUEJA

El 4 de marzo Laura Álvarez presentó ante el IECM una queja contra el alcalde en MH y los concejales de Morena, Yair Figueroa y Raúl Paredes.

En la querella, acusó que había un "modus operandi" entre funcionarios y dependencias para la publicación en medios de comunicación de información falsa que le generó un daño a su imagen.

"Por ser mujer y esposa del precandidato del Partido Acción Nacional, eso es violencia política contra mí, como mujer en razón de género, al afectar el desempeño del cargo público que desempeñé, resulta discriminatorio y afecta el libre desarrollo de la función pública y la toma de decisiones", relató Álvarez.

Agregó que su desempeño profesional no puede ser juzgado por ser la esposa de alguien. "Soy mujer y me están violentando, es algo que no puede pasar más en Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México y mucho menos en el país".

NO HAY VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO: MH

Diana Luz Vázquez, subdirectora de Información de la alcaldía Miguel Hidalgo, dijo a La Silla Rota que la queja de la ex funcionaria de Benito Juárez no tiene que ver con la violencia política de género, porque no compite por un cargo y porque fue su reacción luego de que se reveló conocer que fue destituida

También fue luego del cuestionamiento de ciudadanos al precandidato a la alcaldía, Mauricio Tabe por repartir tinacos, que podrían representar un desvío de 42 millones de pesos, de acuerdo con algunas publicaciones, afirmó la funcionaria.

"Está mal entendiendo la violencia política, que no tiene que ver con la transparencia y rendición de cuentas", expresó.

"La violencia debe señalarse pero cuando sucede", agregó.

La Silla Rota buscó una reacción de Tabe al respecto, pero no hubo respuesta.

fmma