Íbamos a celebrar el 15; terminamos sacando agua: vecino de Iztapalapa

Los efectos por las atípicas lluvias ocurridas la semana pasada en la capital, aún son resentidos por algunos capitalinos.

La Silla Rota visitó el Barrio de San Lucas, en Iztapalapa, donde vecinos sufrieron inundaciones la noche del 15 de septiembre, y aunque dicen que cada año hay inundaciones, este año fue peor porque el agua se metió a las casas y echo a perder algunos muebles.

En Iztacalco, un vecino del conjunto habitual Real de Churubusco cuenta que a pesar de tener seguro para su auto que quedó anegado en el estacionamiento, aún no ha podido ser revisado por quienes hacen los avalúos, pese a ser pérdida total.

LLUVIAS CAMBIAN PLANES

Fernando Ordoñez y su familia habían preparado el 15 de septiembre una cena con antojitos mexicanos y habían invitado a algunos familiares, en el segundo Callejón de General Anaya, en el Barrio San Lucas, en Iztapalapa, para festejar el Grito de Independencia.

Pero la tormenta que cayó a partir de las 6:30 pm cambió sus planes. Afirma que la tormenta cesó a las 10 pm, pero desde las 7:30 pm la calle se veía inundada. Se trata de una vialidad estrecha, donde con trabajo caben dos vehículos uno al lado del otro, pese a que no hay aceras. Es una calle donde reinan los mototaxis, porque esos vehículos sí caben. Las coladeras son escasas, y los árboles están ausentes.

En época de lluvias es común que la calle se convierta en un río, dice la mamá de Fernando. Las aguas negras salen de las coladeras y el agua del cerro de la Estrella desciende y llega al callejón, que tiene pocas salidas.

#Metrópoli | Para Candelaria, vecina de Iztapalapa, cada año es lo mismo, sufre inundaciones. Sin embargo, el día 15 cayó una gran tormenta, puso tablones para evitar que el agua se metiera a su casa. Pero otros vecinos no pudieron hacer lo mismo. https://t.co/I7wnbWNhrU pic.twitter.com/yEJZVuqfCg — La Silla Rota (@lasillarota) September 22, 2020

Ese 15 de septiembre Fernando recuerda que cuando comenzaron a ver que el agua se les metía, pusieron un tablón a modo de compuerta. Cuando vieron que el nivel ascendía, pusieron otro, porque el agua rebasó el medio metro del nivel del piso, como se ve en unas fotos que comparte con La Silla Rota.

FAMILIARES AYUDAN A SACAR EL AGUA

Lo que muestra la imagen es un río de agua gris. Gracias a los tablones, el agua que se metió fue menos y no les paso como a otros vecinos que sí vieron como su piso y sus muebles se llenaron de aguas negras.

A la casa de Ordoñez solo se metió al patio. “Afortunadamente como había familiares festejando con nosotros el 15 nos ayudaron a sacar el agua”.

Esa noche, pese a que la lluvia acabó a las 10 pm, trabajadores del Sistema de Aguas de la Ciudad de México llegaron hasta la medianoche, dos horas después de que dejó de llover y a esa hora ayudaron a sacar el agua.

Esa noche, Ordoñez, su mamá, sus dos hermanos y sus sobrinos se durmieron hasta las 4 am, y no debido al festejo, sino porque su casa se les inundó.

SIN DORMIR

A tres predios de donde ellos viven, pero del otro lado vive Ricarda Calleja, quien tiene una mini tienda. Esa noche del 15 además del piso de su casa, algunos colchones también fueron afectados por las aguas negras.

Con coraje recuerda que ella no durmió esa noche, porque debió sacar el agua, pero lo peor es que al otro día debió sacar el lodo acumulado.

Desde entonces, como sus vecinos, tiene una tabla para evitar que se meta más agua. Dice que personal de la alcaldía pasó a ofrecer ayuda, pero que hasta este 21 de septiembre no ha recibido nada. El sábado le dijeron que le darían despensa, pero debía mostrar una credencial de elector de su esposo, pero no la tenía a la mano, por lo que no recibió nada.





ASEGURADORA DESAMPARA A CLIENTE

Después de la fuerte lluvia que se registró la noche del 15 de septiembre, La Silla Rota informó que el estacionamiento subterráneo del conjunto habitacional Real de Churubusco de la alcaldía Iztacalco se había inundado, lo que provocó que los automóviles de los residentes fueran cubiertos por el agua y que quedarán algunos inservibles.

Sin embargo a cuatro días de este suceso y de que equipos de emergencia drenaran la mayor cantidad de agua, algunos de los carros siguen varados en el lugar, esto debido a que las aseguradoras de los automotores no han querido ingresar para hacer los avalúos y arrastres correspondientes, según señalaron los habitantes.

Uno de los residentes que padecen esta situación, es Julio quien a pesar de haber contratado un seguro de cobertura amplia tipo premium de BBVA, su automóvil de la marca BMW sigue al interior del estacionamiento, sin que hasta ahora un ajustador haya querido hacer una evaluación completa.

En entrevista con La Silla Rota, el afectado afirmó que un día después de la tormenta, un ajustador se presentó en el lugar y le dijo que su carro era pérdida total, sin embargo el empleado de BBVA le indicó que hasta que no bajara el nivel del agua "no podía hacer la evaluación completa de los daños" y el carro no "podía ser arrastrado".

PREPARA DEMANDA

En aquella ocasión el ajustador le dijo al propietario del vehículo que por el año (2000) y modelo de su carro le correspondía un aproximado de 40 mil pesos por la perdida total y que le prestarían un automóvil para que se trasladara en estos días, pero hasta este sábado ninguna de estas cosas se le habían hecho validas.

"Tampoco ha venido el ajustador a hacer la evaluación como dijo. El agua ya bajó, todavía hay un poco pero es porque ha seguido lloviendo. Como cliente de cobertura amplia tengo derecho a tres arrastres y tampoco han venido a sacar el carro. Ya metí mi queja y tampoco. Otros vecinos, sus aseguradoras ya sacaron los carros y el mio ahí sigue", dijo el inconforme.

Ante este panorama el hombre perfila presentar su denuncia por fraude en contra de su aseguradora, ya que dice que se han incumplido los lineamientos de la póliza del seguro que se contrató y que tiene vigencia hasta el año 2021.

La Silla Rota ha intentado contactar a BBVA para consultarle al respecto de este caso, pero hasta el momento no ha habido éxito.

(Sharira Abundez)