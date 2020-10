"Hueco" en sistema de Edomex favorece aumento de multas no válidas

CUAUTITLÁN.- A pesar de que el Decreto Número 18 de la Gaceta de Gobierno del Estado de México, publicado el 31 de diciembre de 2018, establece que los automovilistas cuyos vehículos sean modelos 2014 o 2015 pueden realizar el reemplacamiento de sus unidades a lo largo de 2020, agentes de Tránsito de diversas localidades del Valle de México han aprovechado el desconocimiento de este beneficio para infraccionar a centenas de conductores, bajo el argumento de que el periodo para renovar las placas de circulación venció el pasado 31 de julio.

David Ramírez, residente de Tlalnepantla, circulaba el pasado 28 de septiembre sobre la Calzada de Guadalupe, en Cuautitlán México, cuando un policía de Tránsito de esta demarcación le marcó el alto en un retén. Al orillarse, el oficial, quien no se quiso identificar, le solicitó que se estacionara unos metros adelante, alejado del resto de los vehículos y, posteriormente, lo cuestionó acerca de si conocía o no el motivo de la detención.

"Yo respondí que no porque tengo mis papeles en regla y solo optó por pedirme mi tarjeta de circulación y licencia de conducir. Al ver que estaban vigentes, el oficial me dijo que era porque mis placas estaban vencidas. Le respondí que no era correcto lo que decía, pues si bien me toca reemplacar este año, éstas se vencen hasta el 31 de diciembre", relató.

Según el testimonio, el agente se habría rehúsado a aceptar su argumento al señalarle que el 31 de julio se había acabado la prórroga, por lo que procedería a levantarle la infracción y enviar su automóvil modelo 2014 al corralón.

"Yo le mostré publicaciones que se han hecho en la página de la Secretaría de Finanzas en donde se ha difundido que las placas de circulación de estos modelos vencen hasta el 31 de diciembre, lo que le molestó, por lo que me dijo que me iba a demostrar que estaba vencida. Ahí ingresó al sistema de la propia Secretaría de Finanzas e ingresó la matrícula y, efectivamente, aparecía como una placa vencida. Lo único que me quedó es decirle que me permitiera llamar al teléfono anticorrupción del Estado de México para constatar si era correcto lo que señalaba, pero ahí me dijo que mejor me fuera", agregó.

SE APROVECHAN DEL REEMPLACAMIENTO

Como David, decenas de automovilistas de los municipios de Atizapán, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán México y Tultitlán han denunciado abusos de autoridad por parte de los agentes de Tránsito, quienes han aprovechado el reemplacamiento para infraccionar o tratar de hacerlo a quienes por la pandemia del covid-19 no pudieron aprovechar el beneficio fiscal de hacer el trámite con un descuento del 50 por ciento y/o acudir por sus nueva láminas.

Al respecto, la Secretaría de Finanzas del Estado de México reiteró que aquellos contribuyentes que no hayan hecho el trámite aprovechando el beneficio fiscal, pueden hacerlo hasta el 31 de diciembre o, de lo contrario, su placa sí perderá vigencia, lo cual aplica para los cerca de 400 mil vehículos que tendrían que reemplacar este año en la entidad.

Explicó que, si bien el Código Financiero del Estado de México establece que las placas de circulación cuentan con una vigencia de cinco años, a partir de su emisión y solo tienen los 15 días hábiles siguientes al vencimiento para poder renovarlas, con la publicación del Decreto de 2018, se autorizó extender la vida de las placas hasta el último día del año en que están obligados a realizar el trámite.

Y es que el documento contiene en sus transitorios cuarto y quinto que las placas expedidas durante el ejercicio fiscal de 2014, deberán renovarse durante 2020; es decir, a lo largo de todo el año, mientras que las expedidas en los ejercicios 2015 y posteriores deberán renovarse al vencimiento de los cinco años.

REZAGO AL RECOGER LAS PLACAS

La Secretaría de Finanzas señaló que el Sistema de Control Vehicular, el cual se puede consultar por internet, está programado para que la vigencia de las placas de circulación las catalogue con base en los parámetros establecidos en el Código Financiero; es decir, los cinco años después de la emisión, por lo que si un automóvil fue emplacado el 08 de febrero de 2015, su placa aparecerá actualmente como vencida, dado que aparentemente el dueño tenía hasta finales de febrero de 2020 para reemplacar.

No obstante, las autoridades de Tránsito, estatales y municipales, deberán respetarle la extensión establecida en el Decreto Número 18, la cual permite que el trámite se pueda llevar a cabo hasta antes del 31 de diciembre.

Esta situación no ocurre igual para los modelos 2013 o años anteriores, quienes estaban obligados a reemplacar hasta antes del 31 de diciembre de 2019, por lo que quienes no lo hicieron en esa fecha y siguen sin llevar a cabo la renovación de las láminas, sí deberían ser infraccionados.

Por lo anterior, la dependencia estatal analiza la posibilidad de reforzar con las autoridades municipales la existencia de dicho decreto, a efecto de que sepan que sus corporaciones de Tránsito deben respetar a los automovilistas que se encuentran bajo estos supuestos y evitar que sean infraccionados indebidamente, lo que afecta las finanzas de las familias.

Agregó que, debido a la pandemia, los Centros de Servicios Administrativos cuentan con un rezago en la entrega de placas, puesto que varios automovilistas realizaron su trámite en los últimos meses, pero no han ido a recogerlas en los tiempos que se les han marcado, por lo que los invitó a acudir por sus láminas para evitar que sean infraccionados a partir del siguiente año.

NO HAY SANCIONES PARA QUIENES PORTEN PLACAS VENCIDAS

De acuerdo con el Artículo 8.20 del Código Administrativo del Estado de México, cuando un vehículo de uso particular porte placas de circulación que no estén vigentes, las autoridades de Tránsito realizarán el retiro de las placas para ponerlas a disposición de la Secretaría de Finanzas, mientras que el vehículo tendrá que ser retenido y remitido inmediatamente al depósito más cercano.

Además, el Artículo 7.8 del Reglamento de Tránsito del Estado de México establece que, bajo el supuesto de conducir con placas vencidas, los agentes tendrán que retirar las placas y ponerlas a disposición de la misma dependencia estatal y solo se permitirá, por única ocasión, la circulación de su vehículo para traslado y resguardo del mismo por el infractor.

Sin embargo, en éste no se señala la infracción para los automovilistas que circulen con láminas vencidas, puesto que en el listado de faltas sancionadas, solo se cita el valor de la multa para quienes cuenten con placas de otra entidad vencidas, placas extranjeras de las que no se acredite su permiso de internamiento al país; por no portar placas o calcomanías correspondientes con éstas o por no solicitar su reposición cuando estén deterioradas o mutiladas.

VAN 283 MIL INFRACCIONES EN UN AÑO

De acuerdo con la Subsecretaría de Seguridad del Estado de México, entre septiembre de 2019 y de 2020, se han levantado 283 mil infracciones por violaciones al Reglamento de Tránsito del Estado de México, por parte de las 400 agentes que se tienen habilitadas en la entidad para supervisar estas faltas.

Respecto a las denuncias que han hecho los ciudadanos por estos abusos de los agentes de Tránsito, el alcalde de Cuautitlán México, Ariel Juárez Rodríguez, informó que, hasta el momento, su administración ha dado de baja por este tipo de actos a 40 policías de los 350 con los que cuenta y de los cuales 60 pertenecen a la Subdirección de Tránsito.

Indicó que, para evitar mayores quejas de la ciudadanía, se decidió recortar a la mitad la corporación de Tránsito, pues la anterior administración operaba con 120, aunque justificó su presencia como una forma de poner orden a la ciudadanía.

Por su parte, el Ayuntamiento de Atizapán dio a conocer que, en lo que va del año, ha dado de baja a 29 elementos de Tránsito también por su mal proceder, tres de ellos, la semana pasada, debido a que fueron captados tratando de extorsionar a un automovilista.

(Sharira Abundez)