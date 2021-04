"Hubo dolo, no fue error humano": adulto mayor que fue falsamente vacunado +video

El adulto mayor Óscar Sánchez aseguró que hubo dolo y no se trató de un error humano el que lo hayan querido engañar con que le fue aplicada la vacuna covid-19 en un centro de vacunación en la alcaldía Gustavo A. Madero.

"No lo veo como error humano, siento que fue con dolo, hubo dolo. Bien claro está", dijo el señor Óscar en entrevista con Telediario.

Contó que ese día, todo iba bien en el protocolo de la vacunación, hasta que le aplicaron la dosis.

"Cuando me pusieron la vacuna no sentí nada. Me quedé sorprendido de la situación. Revisando el video que tomó mi pareja me di cuenta de que no me pusieron la vacuna", aseguró.

Él es mi tío y la enfermera le hizo creer que lo vacunaron y solo le hace un piquete con la aguja y la jeringa no tiene nada de líquido, paso en el @IPN_MX de Zacatenco, no puede ser que el personal de salud esté haciendo esto. ¡compartan!#COVID?19 #SputnikV @Claudiashein pic.twitter.com/2V0qxDR2cl — Aletopia (@aletopia) April 3, 2021

Al percatarse de que en realidad no fue vacunado y solo fue pinchado, el señor pidió apoyo de quien era responsable del centro de vacunación, quien le dijo que iba a haber consecuencias al respecto.

"Estaba muy indignada, que estaba molesta. De inmediato dio instrucciones que me volvieran a poner la vacuna y que no se iba a mover de ahí hasta que se me la pusieran", dijo.

Asimismo, cuestionó el actuar de la vacunadora, "me gustaría saber por qué lo hizo esta señorita, con qué finalidad. Si fue política, por algún partido mandada o porque están lucrando con las vacunas".

El pasado 3 de abril un video se viralizó en redes sociales donde se observa que una enfermera trató de engañar a un adulto mayor al hacerle creer que lo vacunó contra la covid-19, cuando en realidad solo lo pinchó con la jeringa.

Por la noche de ese día, el IMSS y la Secretaría de Salud (Sedesa) de la Ciudad de México publicaron un comunicado donde aseguraron que "una voluntaria cometió un error al aplicar el biológico a una persona adulta mayor".

?? TARJETA INFORMATIVA??

Con relación a los hechos ocurridos en la jornada de vacunación de ayer en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, la #Sedesa y @Tu_IMSS lamentan lo ocurrido e informan lo siguiente: pic.twitter.com/PYnWtea2rL — Secretaría de Salud de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) April 4, 2021

Asimismo, informaron que la vacunadora voluntaria fue retirada de la célula de vacunación.

Este lunes en conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó el caso de la simulación de la aplicación de la vacuna a un adulto mayor en la Ciudad de México, al asegurar que pudo haber sido un montaje.

La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum mencionó este lunes que "Hay que ver realmente lo que ocurrió, pudo haber sido un error humano de ella u otra circunstancia. No podemos hablar de la persona hasta saber lo que ocurrió".

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que "no descartamos ninguna hipótesis, desde un posible error humano hasta un montaje", por lo que en caso de que se compruebe que fue provocado, se podría ejercer acción penal en contra de los responsables.

Señaló que todavía no tienen un resultado de la investigación sobre este error en la vacunación, aunque reiteró que no es una trabajadora del IMSS, sino personal de salud que fue capacitado para el proceso de vacunación.

"El IMSS tomó la decisión de separarla, me parece correcto, pero tiene que haber una investigación", agregó.

¿FAKE NEWS? SALUD EDOMEX ASEGURA QUE SÍ SE VACUNÓ A ADULTA MAYOR EN HUIXQUILUCAN

En redes sociales circula un video donde se puede observar la aplicación a una adulta mayor de una dosis vacía de la vacuna contra covid-19 en Huixquilucan, Estado de México.

El video habría sido grabado en el centro de vacunación ubicado en la Universidad Anáhuac Campus Norte, en Huixquilucan, Estado de México, a donde acudió una mujer en un automóvil para recibir su dosis.

En el video se observa que quien administra la vacuna solamente pinche a la adulta mayor, no introduce ningún líquido.

Sobre este caso, por medio de un comunicado, la Secretaría de Salud del Estado de México informó que, tras una revisión del video, concluyó que "es falso que no se haya introducido el biológico".

"La Secretaría de Salud refiere que debido a lo rápido de la acción no se percibe claramente cuando la enfermera presiona el émbolo de la jeringa, sin embargo, después de revisar de manera puntual el video se visualiza que sí presiona el émbolo inmunizando de manera efectiva a la mujer", menciona la dependencia.

No quiere uno pensar mal, pero esto ya revela un modus operandi. pic.twitter.com/6Lpxtp53oD — Ese Sujeto (@rtoursg) April 5, 2021

CONTINÚA VACUNACIÓN EN EDOMEX

En el Estado de México el proceso de vacunación inicia esta semana en Chalco, Ozumba, Isidro Fabela, Coyotepec, Melchor Ocampo, Teoloyucan, Tepotzotlán, Tultepec, Villa del Carbón, Otumba, Teotihuacán, Tepetlaoxtoc, Huehuetoca, Jaltenco, Nextlalpan, Tequixquiac y Tonanitla, del Valle de México.

Además de Ixtlahuaca, Jiquipilco, Jocotitlán, Morelos, San José del Rincón, Polotitlán, Soyaniquilpan, Timilpan, Amatepec, Almoloya de Juárez, Villa Victoria, Villa de Allende y San Mateo Atenco, del Valle de Toluca.

En todos los lugares el horario de atención será de 9:00 a 17:00 horas, y podrán ser vacunados los adultos de 60 años de edad o mayores.

