Hubo contagios de covid durante capacitación de policías en Atizapán

A pesar de que el semáforo epidemiológico se mantenía en color rojo en transición al naranja, la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Atizapán organizó entre el 29 de junio y el 03 de julio un curso de capacitación para 30 elementos municipales y en el que se habría registrado al menos un contagio derivado del covid-19 entre los participantes.

Elementos municipales consultados señalaron que, en las últimas semanas, al menos tres elementos que participaron en dicha capacitación habían manifestado síntomas relacionados con el covid-19, aunque los resultados de las pruebas aún no se les entregan y se mantienen en aislamiento domiciliario para descartar la presencia del virus en su organismo.

"Lo que a mí me consta es que sí se confirmó un caso y, después de eso, dos elementos más empezaron con síntomas relacionados con la enfermedad, como dolor de cabeza y flujo nasal, pero no nos han dicho si fueron positivos o no, porque todos esos casos, los han mantenido en secreto desde que se empezaron a reportar", comentó un mando policiaco, quien solicitó el anonimato.

Aseguran que fue un contagio externo

Cuestionado sobre la existencia de un probable brote al interior de la corporación local, la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito confirmó el desarrollo del curso "Competencias básicas de la función policial", aunque señaló que éste se desarrolló tomando en cuenta todas las medidas sanitarias, para evitar contagios entre los participantes.

"A los participantes se les dotó de cubrebocas, caretas y guantes, además de que fue respetada la sana distancia", comentó la dependencia, a través de una tarjeta informativa.

La corporación local también reconoció que un día antes de que concluyera el curso, uno de los participantes se reportó enfermo y, ese mismo día, dejó de asistir; sin embargo, tras aplicarse la prueba de laboratorio, ésta dio positivo al SARS-Cov2, aunque no precisó cuándo se conocieron los resultados y tampoco se canceló el curso.

No obstante, la policía municipal atribuyó el contagio a una condición externa y no a partir de la capacitación, pues afirmó que los síntomas de la enfermedad se presentan 14 días después del contagio, aunque las autoridades sanitarias han aclarado que éstos pueden manifestarse "hasta" 14 días posteriores al ingreso del virus en el organismo.

Además, afirmó que, a tres semanas de concluir el curso, ninguno de los otros asistentes ha resultado positivo al coronavirus.

Mueren policías por covid-19

Desde el inicio de la contingencia sanitaria, el gobierno municipal ha reportado siete fallecimientos al interior de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, e informó que, actualmente, tres elementos más se mantienen hospitalizados.

Ésta no es la primera vez que el gobierno municipal reúne a los elementos municipales en un espacio cerrado, a pesar de las recomendaciones sanitarias. El pasado 15 de julio, al menos 40 elementos fueron reunidos en el patio interior del palacio municipal, para dotarlos de equipamiento como uniformes, impermeables, armas, equipo de protección, radios portátiles, baterías y kits de cámaras para patrullas.

El gobierno municipal aseguró que también se les ha entregado cubrebocas, caretas, gel antibacterial y algunos alimentos para evitar que los oficiales se encuentren en riesgo ante la posibilidad de contagiarse por el ejercicio de su función.

Hasta ayer, la Secretaría de Salud del Estado de México reportaba que Atizapán de Zaragoza tenía mil 219 contagios desde el inicio de la contingencia sanitaria y 169 decesos, lo que lo coloca en el lugar número 11 entre los municipios con más contagios en la entidad.

(Ameyaltzin Salazar)