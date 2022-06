"Hoy no vendimos pollo porque el bloqueo de transportistas ahorcó a la CDMX"

Marcial Martínez se enteró de la movilización que realizaron este jueves miles de transportistas para exigir un aumento a la tarifa en la capital de país... demasiado tarde.

Junto con su familia quedó atrapado por más de tres horas sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, una de las vías afectadas por las protestas realizadas por la Fuerza Amplia Transportista (FAT).

"Ya nos quitaron tiempo", dice entre risas de resignación junto a su esposa Elízabet Hernández y dos de sus cuñados que lo ayudan a cargar la mercancía.

(Foto: Manuel López)

Dedicados a la venta de pollo, a diario salen a las 6 de la mañana desde el municipio de Ixtapaluca, en la zona oriente del Estado de México, hacia el Pueblo de la Magdalena Mixhuca, en el centro del país, para surtirse.

"Somos comerciantes, vendemos pollo en San Andrés Tomatlán, aquí en Iztapalapa, pero tenemos que ir por la mercancía a Mixhuca", explicó Marcial.

Sin embargo, este día su rutina cambió.

Decenas de conductores les impidieron el paso junto a cientos de automovilistas a la altura del metro Guelatao para presionar al gobierno capitalino y lograr así la actualización de la pirámide tarifaria.

(Foto: Manuel López)

"El aumento tarifario no es una necedad, ni estamos saliendo a la calle para fastidiar a la gente, es una quiebra técnica que tenemos como transportistas, cobramos la tarifa más baja del país y estamos solicitando un ajuste tarifario", señaló Enrique Hernández, dirigente de FAT.

(Foto: Cuartoscuro)

Los conductores cerraron la circulación desde las siete de la mañana sobre los carriles centrales y laterales en dirección a la Ciudad de México y generaron caos para sus compañeros y automovilistas particulares.

El bloqueo obligó a cientos de personas a continuar sus trayectos a pie, como Camila, quien tuvo que caminar por cerca de un kilómetro para llegar a su trabajo en el Zócalo capitalino.

"Vengo de Los Reyes me baje porque venía en la combi, pero ya no hay paso... (los bloqueos) están mal porque me hacen caminar", dijo un hombre tras librar la zona y abordar un nuevo transporte.

Ernesto también llegó tarde a su trabajo. Luego de asistir a una consulta médica por la mañana, tuvo que caminar por media hora para llegar a su empleo en las inmediaciones del Palacio de los Deportes.

"Ya no vamos a llegar, pero lo vamos a intentar por lo menos. De hecho, tuve que entrar desde las siete, pero como fui al Seguro, apenas voy para allá. Ya con este despapaye qué hacemos", comentó.

Algunos automovilistas tuvieron que internarse en el municipio de Nezahualcóyotl para superar a los manifestantes, quienes hacia las 11 de la mañana partieron en caravana con dirección al Zócalo capitalino tras ser encapsulados por elementos de la Unidad Táctica de auxilio a la población.

"Dónde está lo que dijo ayer el secretario de gobierno donde está la ley de libre manifestación y que nos permitía mandando a la gente a reprimirnos, mandando a la gente a golpearnos, no se vale", acusó Francisco Carrasco, vocero de la organización.

Hacia las 12 del día la circulación quedó restablecida en la mayoría de los 16 puntos donde impidieron el paso a lo largo del Valle de México lo que permitió el tránsito de los conductores afectados, entre ellos Marcial.

"De por si los pasajes están caros y ahorita perdemos porque la venta empieza desde la mañana... No supimos de esto, pero nos hubiéramos levantado más temprano", reconoció.

"No, más temprano como a las cuatro y si pasábamos", secundó su esposa Elízabet tras tomar su viaje hacia la capital del país.

(Foto: Cuartoscuro)

Boicot vacacional

Eran las 9:43 de la mañana cuando Sabri y Cianya iban llegando a paso veloz y con una maleta de rueditas a Avenida Tasqueña y Calzada Miramontes. Estaban cerca de su destino, la Central Camionera del Sur, de donde tomarían un autobús para hacer un viaje que tenían planeado desde hace días.

Aunque habitualmente su trayecto de avenida Tláhuac, a la altura de Plaza Antenas, a la terminal, en el Cetram de Tasqueña, dura media hora. Pero al escuchar en las noticias sobre el bloqueo de transportistas, tomaron la decisión de manera previsoria de salir a las 6:30am de su casa.

"Vimos que iban a bloquear todo a las siete de la mañana y nuestro autobús iba a salir a las 10:30am. Debimos salir de las 6:30am de la casa para que no nos tocara el bloqueo y pudiéramos tomar bien el autobús", dijo Sabri a La Silla Rota.

Por su parte, Cianya agregó que este 2 de junio había más tráfico del habitual y por eso tardaron más.

?#VIDEO | Sabri y Cianya tuvieron que apresurar el paso para llegar a la Central del Sur y lograr hacer un viaje que tenían planeado desde hace días. https://t.co/L8lvZRTPwm pic.twitter.com/8F0F8WxuJz — La Silla Rota (@lasillarota) June 3, 2022

Al preguntarle a Sabri su opinión sobre la demanda de los transportistas de aumentar el precio del viaje 3 pesos más para que sea una tarifa justa, contestó que se trata de un tema difícil y planteó que había que ponerlo en una balanza.

"Que sea un servicio digno, ahí sí estaría bien que aumentaran la tarifa", explicó.

Otra de las personas afectadas por la falta de servicio y que tuvo que caminar durante varias cuadras antes de llegar al Metro Tasqueña, fue Fernando.

El venía desde Morelos y tardó tres horas en llegar a Tasqueña, cuando habitualmente lo hace en una hora u hora y media, afirmó. Su traslado se hizo pesado a la altura del Estadio Azteca, desde donde dejaron de dar servicio.

Al preguntarle sobre si la tarifa de transporte es justa o no, dijo que no tenía idea pero que el bloqueo "nos afecta mucho".

Tanto Sabri y Cianya como Fernando fueron algunas de las miles de personas afectadas por el bloqueo y que llegaron caminando a Tasqueña. Algunos lo hacían por Miramontes, otros por Avenida Tasqueña; a unos se les notaba preocupados, caminando aprisa y con el gesto fruncido, mientras otros iban más relajados y hasta aprovechaban para tomar un café o comerse un pan.

Aunque la situación parecía controlada por los transportistas, que estaban dispersos y colocaron unos microbuses para evitar el paso, en cuanto llegaron decenas de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se reagruparon y al ver el avance de los ex granaderos, que con sus escudos y cascos comenzaron a abrirse paso, decidieron irse a Tlalpan y marchar rumbo al Zócalo.

Los policías los persiguieron, algunas camionetas se adelantaron, y encima de ellos un helicóptero sobrevolaba como una libélula metálica. Aunque algunos grupos de transportistas avanzaron, otros se quedaron rezagados. Los que continuaron sobre Tlalpan fueron alcanzados dos cuadras antes de llegar a la estación del Metro General Anaya.

Ahí fueron encapsulados. Uno de sus integrantes que llevaba sangre a un lado de su nariz, dijo que había sido golpeado. Un camarógrafo fue empujado por un policía. El ADN de granadero aún está presente entre algunos elementos de la SSC.

Después de una plática entre uno de los integrantes de la organización Rutas Unidas, Ariel López y un mando policíaco, el grupo de unos 30 transportistas continuó su camino bajo la condición de que lo hiciera por la acera.

Mientras López caminaba, se le preguntó cómo había visto el mensaje que el secretario de Gobierno, Martí Batres, difundió el 1 de junio para decir que era "inadmisible" que pidieran un aumento.

-"Amenazante".





ACZ