Hostigamiento a Morena, una constante en precampañas

“En el caso de Coatepec, (en la delegación Gustavo A. Madero) también tuvimos que cambiar el evento. Hay evidencia de que donde debería haber completa libertad se están tratando de impedir los actos de Morena en la ciudad. Estamos acusando que hay una violencia política en algunas delegaciones gobernadas por el PRD”. Dijo que, durante las precampañas, Morena y su equipo no caerán en ninguna provocación. “Si no nos permiten en un lugar nos iremos a otro, pero no por eso vamos a dejar de denunciar qué es lo que está ocurriendo”.