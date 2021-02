Hospitalizaciones covid en CDMX bajan al nivel de diciembre

La tendencia a la baja en hospitalizaciones de la Ciudad de México continúa y llegó al nivel reportado en diciembre.

Al corte del 11 de febrero hay 5 mil 860 hospitalizados totales por covid-19, cifra de la que no se tenía registro desde el pasado 27 de diciembre.

Del número de hospitalizados totales, 4 mil 222 están en camas de hospitalización general y mil 638 en camas con ventilador.

De acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México, la ocupación hospitalaria en la capital es de 67.87% , mientras que el gobierno federal señala que es del 75.07% en camas de hospitalización general y 66.19% en camas con ventilador.

La ciudad reportó 3 mil 451 nuevos casos de covid-19, sumando 517 mil 866 contagios acumulados. Por otra parte, se reportaron 32 mil 009 decesos, 354 más que el miércoles 10 de febrero.

NO HABRÁ CONFRONTACIÓN CON AMLO POR USO DE CUBREBOCAS: SHEINBAUM

La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum aseguró este martes en conferencia de prensa que no polemizaría en cuanto a la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de no usar cubrebocas, al asegurar que está en su derecho y es la ciudadanía la que debe decidir con base en la información con la que cuenta.

"No van a encontrar una confrontación entre el Presidente de la República y la jefa de Gobierno, jamás. Podemos no estar de acuerdo en el uso del cubrebocas o no, pero somos parte de un mismo proyecto de transformación, así que habrá cosas que él opina de una manera y yo opino de otra manera, pero estamos totalmente de acuerdo en el proyecto de transformación del país", aseguró Sheinbaum.

La mandataria respondió lo anterior al ser cuestionada por la negativa de López Obrador a usar cubrebocas a pesar de que autoridades sanitarias han señalado que se debe portar a pesar de ya haber padecido covid-19.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEBE INTENSIFICARSE: GCDMX

Luego de pasar al semáforo rojo, Claudia Sheinbaum pidió que la participación ciudadana se intensifique para prevenir más contagios mediante el seguimiento de la medidas sanitarias y el aislamiento.

De igual forma aseguró que de ninguna manera habrá estado de sitio con multas, pues aseguró que se aboca a la comunicación y concientización de la ciudadanía, por medio del volanteo y del trabajo casa por casa que realiza la Secretaría de Salud.

Explicó que la probable causa de este aumento en hospitalizados son las fiestas privadas a las que asisten los ciudadanos, aunque explicó que "es difícil saberlo, tendríamos que preguntarle a cada una de las personas si asistió a una fiesta en estos días".

Asimismo detalló que ante el incremento de casos de covid-19 hay que hacer conciencia y evitar acudir a fiestas y reuniones privadas espacios cerrados donde se consume alcohol, lo que provoca que se dejen de tomar medidas de sana distancia.

Por otra parte mencionó la importancia de seguir las medidas sanitarias y la hospitalización temprana que revienen las intubaciones y defunciones por la covid-19.

Con anterioridad también hizo un llamado a la ciudadanía para seguir con las medidas de sanidad y "no bajar la guardia" debido a que si la tendencia en la hospitalización sigue de deberán poner restricciones a las actividades que ya están funcionamiento con la Nueva Normalidad.

fmma