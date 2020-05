Hospital no le hizo pruebas y enfermera atendió con covid

Sin saber que estaba contagiada de coronavirus una enfermera del Hospital General Balbuena atendió a dos mujeres y a sus bebés recién nacidos entre el 3 y 6 mayo.

"Yo atendí a esos cuatro pacientes sin saber que yo era positivo. ¿Por qué?, porque no me hicieron la prueba en tiempo y en forma como a los médicos que de inmediato se les hizo la prueba. Estamos contagiándonos entre compañeras, porque no hay pruebas", declaró.

La enfermera quirúrgica, quien pidió omitir su nombre asegura que el hospital le postergó la aplicación de la prueba de covid-19 por falta de insumos médicos y porque directivos del nosocomio consideraron que no era prioridad debido a que no tenía síntomas.



Su preocupación creció cuando se enteró que otra enfermera del hospital, con 30 años de trayectoria, de nombre Laura Carpio, murió tras presentar síntomas de coronavirus y a quien sus mandos no le quisieron aplicar la prueba.

De acuerdo con la enfermera la prueba la tenían que realizar entre 21 y 24 de abril, después que una ginecóloga del nosocomio fue diagnosticada con coronavirus.

Del 24 al 27 de abril, comenzó a sentir dolor en huesos, de espalda, en articulaciones, temperatura alta y sudor. Hasta el 29 de abril enfermera quirúrgica fue sometida a la prueba.

No se le notificó el resultado, por lo que tuvo que ir al área de Epidemiología, donde el 7 de mayo se enteró que estaba contagiada.

La enfermera de 38 años, madre de dos hijos menores de edad se sometió aislamiento desde el 23 de marzo y decidió no avisar a su familia para evitarles la preocupación.

Personal médico del Hospital Balbuena dio a conocer capturas de conversaciones de WhatsApp que tuvieron con la enfermera Laura Carpio, días antes de que falleciera y en los que explica que una doctora del hospital no le quiso aplicar la prueba de coronavirus, pese a que llegó a padecer síntomas.

"La doctora no le quiso hacer la prueba, dándole un diagnóstico equivocado, siendo que ella tuvo fiebre", agregó la enfermera.

Según información de las autoridades capitalinas la doctora Natividad Hernández falleció como consecuencia de covid-19 en dicho nosocomio.

Sobre el tema de pruebas al personal médico, la Secretaría de Salud local señaló que las pruebas no se les niega a ningún trabajador de hospitales, además de que la muerte de Carpio es un caso sospechoso de covid-19.

