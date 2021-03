Homenajean a los 13 policías asesinados en Coatepec Harinas

En el patio central de Palacio de Gobierno, en la ciudad de Toluca, fueron condecorados post-mortem los 13 policías abatidos la semana pasada en la comunidad de Llano Grande, municipio de Coatepec Harinas.

El reconocimiento y el pésame a los familiares estuvo a cargo del gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza.

Una vez que terminó la breve ceremonia que fue a puerta cerrada, dos familiares de los 13 efectivos que perdieron la vida, entre adscritos a la Secretaría de Seguridad del Estado de México como a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, coincidieron en que sus parientes no tenían las mejores condiciones laborales, pues en ocasiones compraban sus propias balas, surtían de gasolina la patrulla en la que daban servicio y llegaban a pagar sus casetas de peaje.

#Metrópoli Familiares de los 13 policías asesinados en la emboscada de la semana pasada demandaron que se detenga a los culpables. Los elementos recibieron un homenaje póstumo. #jphttps://t.co/5DjB4d8gFt pic.twitter.com/hivz2vg1Uh — La Silla Rota (@lasillarota) March 22, 2021

"Hasta este momento no hemos recibido ninguna respuesta por parte de las autoridades, nosotros ahorita le dijimos al gobernador y a las autoridades que estaban ahí que queremos justicia para mi hermano y sus compañeros, no queremos que esto vuelva a pasar, mi hermano no volverá a regresar, pero por lo menos que el señor gobernador (Alfredo Del Mazo Maza) y el fiscal (Alejandro Gómez Sánchez), tengan atención a la gente, que mejoren sus condiciones, los mandan y que les paguen gasolina, ellos tienen que comprar sus propias balas, ellos tienen que pagar sus casetas, los mandan de comisión y a veces hasta en casas de campaña se tienen que quedar a dormir, no tienen condiciones, mi hermano estaba asignado aquí a Toluca y de la noche a la mañana lo mandaron a Coatepec Harinas, a él no le correspondía y lo mandaron", se quejó una familiar.

En tanto, uno de los policías de tropa y que era tío de uno que fue asesinado por integrantes del cártel de "La Familia Michoacana", manifestó, entre sollozos, que son deficientes las condiciones laborales para los policías estatales.

"Mi sobrino tenía un niño de año y medio y el otro era de cuatro años, mi sobrino tenía aproximadamente 30 años y unos ocho de servicio", dijo.

"El equipo de los policías está obsoleto, sí, esos señores (los criminales) tienen mejor armamento que nosotros. Mi sobrino era de Tenancingo; sí nos capacitan pero son cursos muy cortos y el armamento es obsoleto".

POLICÍAS ESTATALES CONDECORADOS

Alejandro Lovera Hernández, Guillermo Torres Mixteco, Víctor Manuel García Vázquez, Mauricio Rodríguez Zárate, Darío Juan Mesas Morales, Ernesto Mondragón Ramirez, David Pedroza Guadarrama y Martín Solares Morales.

POLICÍAS DE INVESTIGACIÓN CONDECORADOS

Abraham Hipólito, Jonathan Enrique Lascano, José Luis Guamara Bernal, Juan Carlos Villa Luciera y Ricardo Ramírez Mondragón.

Hasta la mañana de este lunes no había criminales detenidos por la masacre de la semana pasada.