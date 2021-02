Hombre machetea a perrita que alimentaba a sus crías; FGJEM ya indaga

Un sujeto identificado en redes sociales como Ricardo Cruz es investigado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) por presuntamente haber herido a machetazos a una perra en situación de calle. El acto de crueldad ocurrió el miércoles cuando la can alimentaba a sus crías en un camino de terracería ubicado en Ixtapaluca.

La indagatoria CHA/AME/CHL/112/137563/30/06 fue iniciada por las autoridades, luego de que la asociación protectora de animales Mundo Patitas denunciara al individuo, quien fue captado en vídeo cuándo agredía a la canina, la cual habitaba en las calles de la colonia Morelos de dicho municipio, donde era alimentaba y recibía cuidados por parte de los pobladores.

En la grabación se ve que un hombre, el cual se presume que es Ricardo, porta un machete en la mano. Junto con otras personas rodea a la can y luego comienza a lesionar a la cachorra, la cual empieza a llorar y emitir sonidos de sufrimiento. Pero debido a que la persona que grababa deja de enfocar hacía el lugar de la agresión, ya no se ve que pasa después.

Sin embargo, Norma Huerta presidenta de Mundo Patitas reveló que tras el acto de crueldad, la canina fue llevada por habitantes de la colonia a una clínica veterinaria de la zona, donde fue atendida y operada por las heridas que el sujeto le ocasionó con el arma blanca.

Un ladrido, motivo de inició la agresión

El motivo que habría originado el brutal suceso fue que minutos antes la can le había ladrado a uno de los hijos del sujeto, quien al momento de la agresión estaba acompañado de su esposa y de su padre, según dijo la activista en entrevista con La Silla Rota.

Testimonios del hecho, señalaron que la perra le ladró al menor, ya que éste la amedrentó mientras que la cachorra alimentaba a sus crías, los cuales también fueron puestos a salvo por los habitantes que auxiliaron a la canina.

"La can no pudo huir del sujeto ya que estaba amarrada", puntualizó Huerta, a quien las autoridades mexiquenses le entregaron la custodia de la can, por ello la activista decidió trasladar a la perra a una veterinaria de su confianza, donde ya fue estabilizada y será intervenida en las próximas horas, para desinfectar las heridas.

En la carpeta de investigación que inició la Fiscalía por este caso, se han integrado fotografías de las heridas de la perra, e incluso la posible identidad del responsable, la cual fue obtenida, después de que uno de los vecinos de la zona, enviara una captura pantalla del perfil de Facebook del individuo, en el que hace llamarse Ricardo Cruz.

La Silla Rota optó por no publicar el video debido a la crudeza de las imágenes.

cmo