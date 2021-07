Hombre golpea a empleado de papelería por acosar a su hijastra +VIDEO

En el video donde la joven denunció el acoso sexual, se aprecia que su padrastro no dudó en defenderla del sujeto que le tomó fotos sin su consentimiento. (Facebook)

Hombre defendió a su hijastra del acoso sexual por parte del empleado de una papelería ubicada en la avenida Ricardo Flores Magón, esquina con Félix U. Gómez, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México (CDMX), así lo muestra un video que circula en redes sociales.

La grabación tomada el pasado jueves 8 de julio fue compartida en la plataforma Facebook por la agredida, quien alertó a sus contactos para que tuvieran cuidado con el trabajador del comercio.

Según su testimonio, ella había acudido a la papelería para imprimir su CURP, sin embargo, se percató de que el empleado le estaba tomando fotos de su pecho sin su consentimiento.

Debido a eso, no dudó en reclamarle y luego salió del recinto para pedir el apoyo de su madre y su padrastro, por lo que éste último fue quien encaró al perpetrador del acoso sexual.

"Hace unos momentos acudí a la papelería ubicada en Flores Magón esquina Félix U. Gómez a sacar un CURP. En lo que estaba esperando me di cuenta de que [el empleado] sacó su celular y comenzó a sacarme fotos de mi pecho", narró en el video.

"En cuanto me di cuenta de la acción, le empecé a gritar de cosas y me retiré del lugar, por fortuna mi mamá y su pareja se encontraban esperando unas fotos a un lado. Yo sé que la violencia no es la solución, pero ¿las autoridades iban a hacer algo?", expresó la chica.

En el video donde la joven denunció el acoso sexual, se aprecia que su padrastro no dudó en defenderla del sujeto que le tomó fotos sin su consentimiento.

"Oye, cabr–, ¿por qué estás de puerco con mi hija? Culero, eh, ¿qué le estás tomando fotos? (...) No estés de puerco, marrano", exclamó el molesto señor.

En su furia, el padrastro de la víctima no dudó en empujar un monitor de computadora, además, cuando tuvo al trabajador cerca, lo abofeteó y le tiró las gafas que portaba.

MJP