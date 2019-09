Hombre atropella a alumnos de la UNAM e intenta intimidarlos

Los médicos legistas optaron en que mi lesión era menor a 15 días de cuidado, sigo aquí ahora con la novedad de que también soy culpable por daños, cuando ni siquiera la denuncia y la testificación se pudo realizar debido a que no me fracturó una pierna o morí, por eso no es una acción penal y merita a un juez cívico" expresó.