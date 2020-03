Histórica ola violeta y verde tiñe al país contra impunidad feminicida

En una marcha histórica e inédita, decenas de miles de mujeres salieron a las calles de la Ciudad de México para exigir que terminen los feminicidios y para exigir justicia para todas las que han sido asesinadas o desaparecidas. La multitud de mujeres fue muestra clara del descontento social y un mensaje directo para el gobierno: “No podrán con nosotras, estamos dispuestas a quemarlo todo” como parte de las acciones contra la violencia de género.

Ola violeta y verde tiñe al país contra impunidad feminicida; miles se unen en una sola voz contra la violencia de género este #8M2020 en la #MarchaFeminista. https://t.co/nobFXHs36V#Marcha8M #NiUnaMas #NiUnaMenos #DiaDeLaMujer pic.twitter.com/shsR8rl5m0 — La Silla Rota (@lasillarota) March 9, 2020

La ola violeta y verde tiñó la capital del país desde antes del mediodía, cuando las manifestantes comenzaron a llegar a la protesta, de tal multitud que cuando la vanguardia que encabezaban familiares de víctimas de feminicidio arribó al zócalo, todavía había contingentes saliendo del Monumento a la Revolución.

En el mitin que se realizó en el Zócalo, los colectivos que organizaron esta marcha la calificaron de “histórica” y “sin precedentes”, ya que no se había visto que tantas mujeres gritaran en una sola voz “no estás solas” y el Día Internacional de la Mujer fue la fecha idónea para hacerse escuchar.

Pese a que las autoridades capitalinas señalaron que fueron 80 mil las asistentes, de acuerdo con las asistentes y con la magnitud captada en diversas fotografías, la participación pudo ser aún mayor.





“No podrán con nosotras, estamos dispuestas a quemarlo todo”, dijo una de las organizadoras, quien recordó que en el país se comenten 10 feminicidios diariamente y que la mayoría de ellos quedan en la impunidad.

“Cómo no tomar las calles, cómo no dejar esta rabia que sentimos en los vidrios, en los muros, en los monumentos, si todo ello sucede en total impunidad, con un gobierno que está más ocupado en insultarnos y justificarse que en implementar una política eficiente y eficaz que revierta la desigualdad causante de la violencia machista”, indicó una de las activistas en el templete.

La denominada "Coordinación 8M", aseveró que el presidente Andrés Manuel Obrador ha minimizado las exigencias de las mujeres. "Estamos en el Zócalo violeta con una rabia organizada porque la violencia, omisión, impunidad es intolerable. A más de un año de la llegada del nuevo gobierno nuestras exigencias siguen sin respuesta", señalaron.

"Seguimos, en derechos laborales, sexuales y reproductivos. No aceptamos que López Obrador minimice nuestras demandas ni su política de criminalización", enfatizaron.

De pronto se escuchó una detonación en la Puerta Mariana de Palacio Nacional, a ésta siguieron otras dos bombas molotov que presuntamente fueron lanzadas por infiltradas. En uno de los videos quedó grabada la imagen de una chica que se acerca de pronto y lanza la bomba, la cual explota al tocar el suelo y lanza una llamarada que alcanza a varias de las mujeres que estaban cerca.

Una de las manifestantes dijo a LA SILLA ROTA que quienes lanzaron estos proyectiles eran infiltradas, porque las que formaban parte de la marcha estaban colocando una manta en la puerta de Palacio Nacional cuando las bombas comenzaron a caer. Una de las jóvenes lesionadas fue atendida junto al templete, tenía una venda en la cabeza y también cubiertas ambas manos, mientras le echaban agua y gritaba por el dolor.

Los actos vandálicos se registraron en varias partes del Centro Histórico. Uno de los grupos que los realizaron son “las vulvas", que aseguran no ser anarquistas, pero afirmaron a LA SILLA ROTA tener un lema que las distingue: "justicia y revolución".

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que grupos de personas con la cara cubierta utilizaron pistolas de agua con gasolina y artefactos explosivos caseros para prender fuego en diferentes partes del recorrido, incluida la puerta Mariana de Palacio Nacional, lo que generó 52 atenciones médicas por lesiones menores y 13 traslados a hospitales por parte del ERUM: tres civiles y cuatro policías (tres lesionadas con quemaduras y una de ellas con posible fractura). Todos se encuentran fuera de peligro.

Protegido su rostro e identidad, "La Doctora", como pide llamarla, aceptó hablar con este medio. "Somos de la CDMX y de otros estados, estamos aquí entre 35 y 40 integrantes, pero van a ir llegando más compañeras en el transcurso. Cubrimos nuestro rostro y nuestras identidades parte poder accionar sin miedo a represalias por las carpetas de investigación que amenazan abrir en cada marcha. Traemos equipo de primeros auxilios y nuestros compas nos van monitoreando todo el tiempo fuera de la marcha, mientras están en contacto con derechos humanos y abogados", explicó.

"Venimos preparadas para todo, el graffiti a final de cuentas es una forma de protesta porque revela la verdadera sociedad en que vivimos. Los monumentos son burgueses y no deben verse bonitos porque así no es México; nos están matando", advirtió.

"Las vulvas" dejaron huella al paso de su marcha feminista pues cumplieron con su palabra. Desde el Monumento a la Revolución hacia su camino al Zócalo tiraron vallas, rompieron protecciones en negocios, pintaron grafitis y leyendas en defensa de las mujeres víctimas de feminicidio y en protesta contra la policía. Dañaron negocios y oficinas de gobierno; y hubo quien las acusó de haber lanzado petardos. Las reacciones entre las marchistas fue dividida. En el Monumento a la Revolución un nutrido número de manifestantes les reclamó "¡No a la violencia!", como Alicia Manzano quien al paso de los destrozos les gritaba "eso no me gusta! No me gusta! No está bien! No es una manera de arreglar el asunto, hay que pensar! Hay que pensar soluciones!".

No fue la única, decenas de mujeres les gritaron lo mismo, pero no consiguieron nada. Los actos de violencia, destrozos y protesta continuaron, al tiempo que en otros momentos otro grupos de asistentes avalaron sus acciones al grito de "¡Fuimos todas! ¡Fuimos todas!". Algunas de ellas, consultadas por LSR, aseguraron que si en paz no habían logrado nada, la violencia era la siguiente alternativa a fin de que las autoridades pusieran mayor atención al tema de los feminicidios.

El primer petardo explotó en la esquina de avenida Lázaro Cárdenas y Madero. Una mujer sufrió lesiones menores, pero no encontraba a su esposo e hija. Un hombre perdió momentáneamente parte de la audición en el oído izquierdo; y una de las "vulvas" presentó quemaduras menores en una de sus manos. No obstante, eso no detuvo la violencia que continuó por dos horas más entre varios conatos de enfrentamiento con la policía que no respondió a sus agresiones, aunque sí cumplió la orden de dispersarles con polvo de extintores.

El único monumento que "Las vulvas" y los grupos anarquistas no lograron tocar fue el Palacio de Bellas Artes, blindado en todo momento por vallas metálicas y de madera que no pudieron retirar por una sencilla estrategia: cuando ellos intentaron romper las vallas, desde dentro personal de seguridad les disparó extintores obstaculizándoles así la visibilidad.

Por la noche, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a seis personas que agredieron a un grupo de manifestantes a las afueras de la Catedral Metropolitana, quienes fueron trasladados al Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.

Para la activista Enoé Uranga, la marcha fue exitosa, “incluso por los incidentes, es muestra de que somos un feminismo plural que tiene distintas formas de manifestarse y de manifestar el dolor y el hartazgo ante la indolencia de un gobierno que no ha estado a la altura del problema que estamos enfrentando en relación a la violencia machista”.

Destacó que a partir del martes inicia una etapa de reflexión, de revisión de la situación en universidades y diversos espacios, ya que esto no terminará. “El asunto es que si le tenemos que hacer la tarea al Estado para que deje de matarnos, se la vamos a hacer”, afirmó.