Hijo de AMLO se burla de rótulos en Cuauhtémoc; alcaldesa lo tilda de "holgazán"

José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, criticó a la Alcaldía Cuauhtémoc que gobierna Sandra Cuevas, por los rótulos de la demarcación.

Durante los últimos días Sandra Cuevas criticó la imagen de los puestos de comida callejera en la demarcación, al considerar que no era la correcta y decidió reemplazarlos con el logo de la Cuauhtémoc.

López Beltrán se de las medidas de Cuevas mostrando una serie de imágenes de la caricatura Bob Esponja.

La alcaldesa reviró en el mensaje de Twitter al advertir que a ella la podrán criticar de "muchas cosas a causa de mi arduo trabajo, pero jamás me señalarán como una ladrona y holgazana como a ti junior. ¡Ahora ve y acúsame con tu papá, mantenido!".

. @JRlopezbeltran: A mí me podrán criticar muchas cosas a causa de mi arduo trabajo, pero jamás me señalarán como una ladrona y holgazana como a ti junior. ¡Ahora ve y acúsame con tu papá, mantenido! https://t.co/nXvc6qSgNm — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) May 24, 2022

CONSULTARÉ CON VECINOS EL TEMA DE LOS RÓTULOS: CUEVAS

El pasado 20 de abril, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, dio a conocer que consultará con vecinos y comerciantes el tema de la eliminación de rótulos comerciales que identifican a puestos semifijos, medida que ya había puesto en marcha para sustituirlos por un fondo blanco con un logo gris de la alcaldía.

El tema ha causado polémica en recientes días y estuvo presente en la comparecencia que dio la funcionaria ante las comisiones unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y de Administración Pública Local del Congreso capitalino.

Cuevas explicó que la imagen visual que busca imponer no tiene que ver con un ataque a los artistas.

"La gente que se dedica a rotular son personas con oficio, hoy el gobierno toma la decisión de unificar, poner en orden, se retiran los rótulos, no es arte, pueden ser usos y costumbres, sin embargo, no me gusta ser necia. Ya lo platicaré con la gente que esté preocupada por el tema. Hay vecinos que dicen me encanta, la misma diputada Ana Villagrán lo dijo, ya lo diremos si lo dejamos o no", dijo ante los diputados integrantes de las comisiones.

Ante las críticas recibidas de que borrar los logos de identidad de las imágenes de torterías y taquerías tiene una carga de clasismo, lo descartó.

"Dijeron clasismo, no sé qué imagen quieran hacerme parecer, sé vivir sin nada, así como sé vivir en la opulencia y no tengo esa forma que quieren hacer ver de la alcaldesa. No es agredir a comerciantes porque de ahí vengo y gracias a mis papás que eran comerciantes es que soy alcaldesa", afirmó.

Cuevas aprovechó para decir que la pinta de puestos no es algo privativo de la demarcación y que ella lo ha visto en la Gustavo A. Madero, donde los puestos están pintados de blanco, tienen el logo de la alcaldía y además el del gobierno capitalino.

Aclaró que no fue ella quien ordenó borrar los murales del mercado Juárez y que eso ocurrió mientras estaba suspendida de su cargo, por la denuncia que tres policías hicieron contra ella por haberlos agredido.

"Jamás ordené quitarlo, cuando pasa yo no estaba en funciones, estaba suspendida cuando hicieron esas atrocidades, las dos personas que lo hicieron ya no están en la alcaldía, uno tenía cargo de director y otro era jefe de departamento. El administrador del mercado también es responsable. Días después, ya en funciones nos sentamos con el artista y quedamos en reponer su arte. Vamos a reponerlo y alcaldía Cuauhtémoc va a cubrir los gastos", adelantó.

VA A DISCIPLINAR A COMERCIANTES

En su primera intervención ante los legisladores, aseguró que no ha quitado a comerciantes ambulantes, sino que los ha reordenado.

"Vamos a respetar a comerciantes, lo que sí he logrado es que no se multipliquen", afirmó.

"Los que ya estén los vamos a estar disciplinando, esa es la palabra correcta, para que no estén en descontento con la ciudad", explicó sobre el ordenamiento.

Para ello su administración ha comenzado un censo, ya que el registro oficial que recibió es que había 13 mil comerciantes, pero la realidad es que son alrededor de 100 mil.

"Era gente que no pagaba impuestos, por eso ahora si los ven con sombrilla blanca o logo, es porque ya tienen número de identificación".