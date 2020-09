Hermana de ex alcalde de Valle de Chalco, detrás de emplear aviadores

VALLE DE CHALCO.- A cambio de recibir el servicio médico del ISEMYM y un pago anual de 5 mil pesos, Irma Tenorio Contreras, hermana del alcalde finado, Francisco Tenorio Contreras, incluía en la nómina municipal a personas que así lo aceptaban, aunque a otros sólo les pidió sus documentos oficiales, pero jamás le notificó que "estaban trabajando".

Tal es el caso de "Margarita", cuyo nombre pidió reservar, pero cuyo testimonio fue grabado por la Silla Rota.

Ella relató que al inicio de la administración del alcalde Morenista, Francisco Tenorio Contreras, una colaboradora de Irma Tenorio Contreras, quien fue nombrada directora de Recursos Humanos del ayuntamiento a pesar de ser hermana del edil, le solicitó sus documentos oficiales para un empleo.

Pero "Margarita" no sólo entregó su copia de INE, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, y otros documentos, sino también su esposo, su hijo, así como su cuñada, con la esperanza de contar con empleos en el ayuntamiento.

"A mi me interesaba trabajar para recibir el ISEMYM y cumplir con mi edad para mi jubilación", estableció.

Asimismo, otras tres personas conocidas también metieron sus documentos al ayuntamiento para lograr un empleo en la administración municipal que iniciaba a partir del primer día de enero de 2019.

Sin embargo, "Margarita", su esposo e hijo no fueron llamados por la oficina de Recursos Humanos o por Irma Tenorio, para decirles si fueron aceptados o no.

"La verdad, yo no conocía a Irma Tenorio, lo que quería era un trabajo para más adelante me pudiera jubilar", explicó la mujer que ya había trabajado en administraciones pasadas.

Paso el tiempo y como "Margarita" no fue llamada para trabajar en el ayuntamiento, pensó que no la habían aceptado.

SE ENTERA QUE COBRA EN LA NÓMINA

A mitad del año 2019 , "Margarita", a través de empleados municipales, se enteró de que sí estaba inscrita en el ayuntamiento en la dirección de Desarrollo Económico con un sueldo de 10 mil pesos quincenales.

A ella se le hizo extraño que no le notificarán que había sido aceptada junto con su esposo, hijo y cuñada, con sueldos de 10 mil pesos cada uno.

SE DEDICÓ A INVESTIGAR

"Un amigo me dijo que estas en nómina y fui a checar", dijo "Margarita y de inmediato se dirigió a la Dirección de Recursos Humano municipal en la que fue atendida por un funcionario que sólo se comprometió a investigar.

"Es que estamos ganando 10 mil pesos quincenales y nosotros no sabíamos nada", expresó.

Irma Tenorio, Marcelo Ebrad y Francisco Tenorio (archivo)

"Él me dijo que iba a checar y le indique que lo único que quería, es que si estaba dada de alta en ayuntamiento, que me diera baja, porque tenía muchos años trabajando y no era justo que afectará su jubilación".

FUE A CANCELAR LAS TARJETAS DE NÓMINA

Como en el ayuntamiento no le daban algún resultado sobre su inscripción en la nómina municipal, en diciembre de 2019 tuvo que acudir a la sucursal de Banorte en el que le confirmaron que efectivamente tenía tarjetas del ayuntamiento.

Ella, su esposo e hijo de inmediato cancelaron las tarjetas porque con sus nombres Irma Tenorio cometía un fraude al ayuntamiento, ya que recibía el dinero y otra persona falsificaba las firmas.

LO BUSCA IRMA TENORIO

Irma Tenorio Contreras, había dejado de ser directora de Recursos Humanos a los tres meses de la administración del alcalde Francisco Tenorio, por nepotismo.

Sin embargo, tenía el control de la Administración y del personal, así que al saber que "Margarita" había cancelado las tarjetas de la nómina en Banorte, la buscó.

"A mí me mandó llamar Irma Tenorio, que quiere hablar con mi familia, para lo de las tarjetas canceladas".

Dijo que era diciembre y estaban los depósitos de los aguinaldos y ella quería recuperar esas tarjetas.

La hermana del alcalde finado los citó en su entonces oficinas en la presidencia municipal, donde había fila de personas que iban a resolver su situación en la nómina.

"Llegué con mi esposo, ella habló, que de tanta gente, no se acordaba de nosotros, pero que tenía mucha pena".

Entonces, Irma Tenorio le ofreció a "Margarita" y a su esposo en ese momento que los dejarían inscritos en el ISEMYM para que recibieran la atención médica y cada año, les daría una gratificación de cinco mil pesos.

Irma Tenorio con el líder de los "Duros" de Morena Edomex, Daniel Serrano Palacios.

Esa oferta era la que hacía a las personas que aceptaban prestar su nombre y documentos para estar inscritos en la nómina municipal a cambio del servicio médico

"Margarita" y su esposo de ninguna manera aceptaron, ya que no se prestaban a esa situación; además, estaba en juego su jubilación.

La afectada dijo que "lo que menos quiero son problemas, después de ochos meses me di cuenta que estaban lucrando con mi nombre".

En esa reunión, la hermana del finado alcalde de Valle de Chalco, Francisco Tenorio Contreras, le confeso a "Margarita" que de su nómina secreta no tenía conocimiento el alcalde sustituto Armando García Méndez.

LA MUERTE DE PACO TENORIO

El 24 de octubre de 2019, dos sicarios atentaron contra la vida de Francisco Tenorio Contreras en la unidad habitacional Geo Villas de la Asunción.

Días después falleció en el hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca y su lugar fue ocupado por el alcalde suplente, Armando García Méndez.

Al llegar el nuevo alcalde empezó a ver las irregularidades en la administración municipal, entre ellas la presencia de "aviadores".

LOS VUELVE A BUSCAR EN ENERO DE 2020

Un contador y una colaboradora de Irma Tenorio volvieron a buscar a "Margarita" para que aceptará el acuerdo de recibir el servicio médico del ISEMYM, así como los cinco mil pesos anuales.

Sin embargo, la afectada dijo que no, que sólo quería que se le diera de baja para que ella se pudiera jubilar sin problema.

"Lo que Irma quería era recuperar los depósitos de los aguinaldos, ya que las tarjetas estaban canceladas y solo nosotros podíamos pedir la reposición".

NIEGAN DAR ENTREVISTAS

Se buscó a Irma Tenorio para escuchar su versión sobre este tema, pero no hubo respuesta; asimismo, el alcalde Armando García Méndez, declinó hablar sobre la hermana de Paco Tenorio.

EL CONTEXTO POLÍTICO

Los hermanos Francisco, Sergio e Irma Tenorio Contreras, militaron en el PRD de Valle de Chalco, los tres lograron ser regidores, pero durante la coyuntura de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, se sumaron a Morena bajo el estandarte del actual senador Higinio Martínez Miranda.

Francisco Tenorio Contreras recibió el apoyo del grupo de Higinio Martínez a la presidencia municipal en el proceso electoral de 2018.

Al ganar la presidencia municipal de Valle de Chalco, Francisco Tenorio, puso a su hermana Irma en la dirección de Recursos Humanos y a su hermano Sergio en Recursos Materiales.

Pero por las denuncias de nepotismo, los quitó como titulares y los mantuvo con un sueldo y con el control de sus respectivas direcciones.

EL ÚNICO QUE DENUNCIÓ A LOS TENORIOS

Ramón Reyes, dirigente de la organización Duro de Valle de Chalco, fue el único que denunció a los hermanos Tenorio como "aviadores" en la nómina de Valle de Chalco.

En agosto de 2019, informó públicamente que consultó a transparencia municipal y encontró que Irma Tenorio Contreras, seguía en la nómina municipal con el número de empleado 1219, Luis Manuel y Sergio Tenorio Contreras ambos con los números 1676 y 1066, respectivamente.

Actualmente Irma Tenorio ya fue excluida de la presidencia municipal por desacuerdos con el actual alcalde Armando García y también renunció al grupo del senador Higinio Martínez Miranda, para unirse al de Daniel Serrano y Ángel Aburto Monjardin, del grupo de "Los Duros".