Heredarán plazas a familiares de trabajadores fallecidos por covid

Ante la pandemia de covid-19 y los fallecimientos que ha dejado en la Ciudad de México, la jefa de Gobierno informó que las plazas de los trabajadores pertenecientes al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de CDMX serán heredadas a sus familiares.

Durante la conferencia de prensa de este miércoles, la mandataria comentó que es una manera de apoyar a las familias que perdieron a alguna persona por coronavirus.

"Muchas de las familias nos han estado pidiendo que alguna de las personas pudieran ocupar la plaza y estuvimos de acuerdo, nos parece que en esta situación tan difícil que ha vivido la ciudad y en particular los trabajadores del Gobierno de la Ciudad que fallecieron lamentablemente, pues que haya la oportunidad de que la persona, alguna de las personas; hay familias que la mujer enviudó y se quedó con sus hijos y que ella desea trabajar en el lugar donde estaba trabajando su esposo y les estamos dando esta oportunidad".?

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, alrededor de 800 trabajadores del Gobierno capitalino y Organismos Descentralizados han fallecido por covid-19, sin embargo hasta el momento no se ha entregado la cifra exacta.

Trabajadores que fallecieron sin confirmación de covid

En el caso de los trabajadores que no no tuvieron la prueba de covid, Sheinbaum detalló que no habría herencia de plaza pero el "pago de marcha" sí se realizaría.

El "pago de marcha", detalló la mandataria, es una prestación laboral del ISSSTE a todos los trabajadores del estado que recibe la familia a partir del fallecimiento, del tiempo que estuvo, de la antigüedad del trabajador, etcétera.

fmma