Heladas mermaron hasta 25% de producción de maíz del Edomex

Las heladas registradas los días 1, 2 y 6 de octubre mermaron entre el 20 y 25 por ciento la producción total de maíz del Estado de México, la cual asciende a dos millones de toneladas por ciclo, lo que significa que entre 400 mil y 500 mil toneladas del grano ya no alcanzaron su madurez, sin embargo, el alimento está garantizado para el próximo año, tanto para esta entidad federativa como para la Ciudad de México.

Una vez que el hielo cae sobre las milpas, el grano queda como "chupado", sobre todo las mazorcas tiernas y baja el peso, pero no cambia el sabor y mantiene su calidad para consumo humano, aunque sí disminuye el costo de la tonelada entre un 15 y 30 por ciento, mientras que el maíz que estuvo muy tierno y resultó afectado por las heladas se aprovecha para alimento del ganado o para pollos, o bien, se queda en las milpas como materia orgánica.

Everardo Lovera Gómez, presidente de la Federación de Productores de Maíz en el Estado de México, agregó que actualmente las 300 mil familias productoras de maíz que hay en los valles de Toluca-Atlacomulco, producen entre el 70 y 74 por ciento de la producción total de todo el estado y se concentran en municipios como San José del Rincón, San Felipe del Progreso, Almoloya de Juárez, Ixtlahuaca, Jiquipilco y Jocotitlán.

"Es cierto que entre mayo y junio hubo un periodo largo de sequía, pero luego julio y agosto, incluso septiembre, tuvimos buenas lluvias en el Valle del Maíz, tampoco no se extraña que en octubre haya heladas, porque es significativo el 4 de octubre por ser San Francisco de Asís, es la fecha que se relaciona con lo religioso y desde nuestros antepasados así la ubicaban, ahorita ya volvió a subir la temperatura y ya tenemos humedad y temperaturas que son muy cómodas, una mínima de seis u ocho grados y en nada se comparan con una temperatura de cero que tuvimos en días pasados", manifestó el líder de los maiceros.

PISCA

En lo que respecta a la pisca o cosecha de maíz, ésta comenzará por pequeñas fracciones de tierra a finales de este mes y se hará con los mismos miembros de las familias campesinas, mientras que lo fuerte de las jornadas será entre los meses de noviembre y diciembre y para ello, se contrata gente de la región.

"Aún se renta la mano de obra, la cosecha se hace con mano de obra en alrededor del 80 por ciento, se paga el día en 150 pesos como sueldo y se les invita la comida, entonces, se da como en 200 pesos la jornada que comienza desde las 7:00 horas y termina a las 15:00 horas, son dos meses de pisca, que es principalmente escoger el grano bueno y se guarda en mazorca o se vende ya desgranado", agregó Lovera Gómez.

COSTO POR TONELADA

Al destacar que el Estado de México ocupa el tercer lugar nacional en cuanto a producción de maíz se refiere, superado hasta por cuatro millones de toneladas anuales que produce Sinaloa y por el Bajío, donde se disputan el segundo lugar Jalisco, Guanajuato y Michoacán, el líder de los maiceros del norte mexiquense indicó que hoy en día el precio de garantía fijado por la federación es de cinco mil 610 pesos por tonelada por un precio de mercado que ronda entre los cuatro mil 500 y cinco mil pesos.

El precio de mercado, indicó, pasa de manera directa del campesino al comprador, mientras que el precio de garantía lo fija y lo paga el gobierno federal, sin embargo, hay que cumplir con algunos requisitos básicos, como el hecho de comprobar la posesión de la tierra y que la producción sea autentica del agricultor que presenta sus toneladas del alimento para su venta.

"El año pasado solo entraron al gobierno federal 42 mil toneladas, ahora lo que buscamos con la federación es que la gente tenga posibilidades de vender al precio de garantía, no al precio del mercado. Entre los requisitos que pide el gobierno federal es que sean máximo cinco toneladas por productor, privilegia al productor más pequeño, a mi no me reciben 20 toneladas y esto no estimula, queremos que los topes se flexibilicen", ahondó Everardo Lovera.

MECANIZACIÓN DEL CAMPO MEXIQUENSE

En el campo del Estado de México prácticamente se ha quedado atrás el arado que es jalado por un par de bueyes, por mulas o caballos y si llega a haber es en el poblado de San Bartolo Morelos, municipio de Morelos y "muy poquito en Villa Victoria, estamos en la extinción de las yuntas, se ha ido mecanizando el campo, actualmente lo más común es el tractor con su arado y rastra, luego la sembradora, la cultivadora y se están incorporando otros equipos como las cortadoras de forraje, la cosechadora y se ha ido jubilando la mano de obra", acentuó Everardo Lovera Gómez, presidente de la Federación de Productores de Maíz en el Estado de México, quien no calificó este ciclo de siembra que termina como excelente, pero sí aceptable, aunque México sigue importando maíz de Estados Unidos principalmente, pero no para consumo humano.

"Es la vergüenza de los mexicanos, México que es el centro de origen del maíz, el de Estados Unidos es transgénico que no entra al consumo directo porque es maíz industrial que sirve para producir etanol, sirve de forraje y para fabricar almidón, el maíz blanco es el de consumo humano", concluyó Lovera Gómez.

Y si bien el campo del Estado de México no ha sido abandonado por los productores, los integrantes de familias campesinas le dedican menos tiempo debido a la serie de actividades que tienen que realizar actualmente.

cmo