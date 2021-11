"Hay que tener actitud"; así se vacunó niña en Edomex tras superar cáncer y covid

Areli llegó al Hospital Materno Infantil del Instituto de Seguridad Social del Estado de México (ISSEMyM), ubicado en Toluca. Llegó en silla de ruedas y con un gorro para protegerse del frío.Este lunes le tocó la aplicación de la primera dosis de la vacuna anticovid, ella, es una de los alrededor de 400 mil menores con comorbilidades que serán protegidos de la covid-19 con Comminarty, el suero de Pfizer y BioNTech.

Con la vacuna, la menor espera poder visitar más sitios aparte del hospital (Fotografía: Fernanda García)

Te puede interesar Listos casi 100 mil adolescentes con enfermedades crónicas para vacunarse en Edomex

"Es una oportunidad muy bonita porque es la primera vacuna, así ya no me voy a enfermar, estoy nerviosa porque dicen que duele pero no importa, mientras no tenga reacción fea, para mí es una gran oportunidad. Ya me dio covid, después de mi ciclo de quimio, dos meses después pero no tuve síntomas fuertes, sólo cansancio, así que no tomé medicamentos", comentó la pequeña guerrera quien, pese al cáncer, ha sabido mantener su sonrisa.

?#VIDEO | Araceli se vacunó contra la covid en Toluca luego de haber superado al cáncer y la covid. "Aunque me dio #Covid como una gripe normal, no quiero que me vuelva a dar, ahorita ya estoy en observación para ver que no regrese el tumor a mi cerebro" https://t.co/nCSqPmWoEo pic.twitter.com/WXPIBm2ZxP — La Silla Rota (@lasillarota) November 8, 2021

La pequeña de 12 años fue diagnosticada con un tumor en el cerebro y esa comorbilidad fue la que le permitió obtener la primera de dos dosis de la vacuna anticovid.

"Aunque me dio covid como una gripe normal, no quiero que me vuelva a dar, ahorita ya estoy en observación para ver que no regrese el tumor a mi cerebro. Yo siempre he tenido la actitud, igual cuando me dio covid, y eso es lo que tiene que tener uno para estas enfermedades tan feas".

Este lunes, la vacunación para este grupo vulnerable comenzó en Toluca, Atlacomulco, Tejupilco y Cuautitlán. La afluencia se mantuvo constante desde las 9:00 de la mañana y los pequeños llegaban esperanzados de poderse proteger de una pandemia que los ha mantenido prácticamente aislados por sus enfermedades.

"Desde que comenzó la pandemia me tuvieron en mi casa porque pues sabemos que los que estamos enfermos, pues sí nos puede ir mal o morirnos, entonces, tengo muchas esperanzas de que esto me permita salir un poco más y no sólo al doctor".

TAMBIÉN LEE: Arranca vacunación a menores con comorbilidades en CDMX; consulta fechas y sedes

De acuerdo con el Instituto de Salud del Estado de México, quienes podrán acceder al suero anticovid son los niños que tienen entre 12 y 17 años y cuentan con un diagnóstico certificado por su médico tratante de inmunosupresión moderada a grave, anomalías genéticas graves que afectan varios sistemas, adolescentes embarazadas, condiciones cardiacas crónicas, enfermedad pulmonar crónica, afecciones crónicas del riñón, hígado o sistema digestivo, enfermedad neurológica crónica, asplenia o disfunción del bazo y enfermedades hematológicas, así como enfermedades endocrinas.

(Fotografía: Fernanda García)

"Yo le diría a todos que no tengan miedo de venirse a vacunar, que es la verdad algo muy sencillo, duelen más las vitaminas que nos inyectan después de las quimioterapias".

Las jornadas de vacunación contra covid-19 se llevarán a cabo en un horario de 9:00 a 15:00 horas los días 8 al 10 de noviembre en Tejupilco, Atlacomulco y Toluca, así como del 8 al 11 de noviembre Cuautitlán, municipios que atenderán diversas demarcaciones.

na