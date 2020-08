"Hay que salir de limpiaparabrisas, es peor no tener para un taco"

TOLUCA.- Con 17 años de edad, Reyes ha pasado dos de las terceras partes de su vida en la calle. Llegó a los cruceros de la capital mexiquense a los seis años y, desde entonces, su vida y la de su familia han dependido de las ventas que el joven tiene de algunos productos, como artículos de moda o dulces, así como de la limpieza de parabrisas de los automóviles que quedan atrapados en cada semáforo.

"La neta es que no es fácil, pero no había visto nunca algo así. Mis ventas se bajaron casi al 50 por ciento por este virus (covid-19) y la gente nos tiene desconfianza porque piensa que nosotros lo contagiamos, pero tenemos que salir a la calle para sacar para comer aunque sea unos frijoles y pues es peor no tener para echarte un taco y morir de hambre", comenta, mientras sostiene su botella con jabón con la que limpia parabrisas.

Con tan solo 17 años de edad, Reyes se ha vuelto el jefe de su hogar ubicado en la comunidad de Santiago Huichochitlán, pues de él dependen su madre, su hermana y los dos hijos de ésta y a quienes no desea ver en la calle a temprana edad, como le pasó a él, cuando tuvo que salir de su hogar para sacar un sustento que ayudara a su familia a sobrevivir, tras la muerte de su padre.

"La situación está difícil y cuesta trabajo salir adelante, los niños a veces se quieren venir para ayudarnos, pero yo no quiero, porque a mí ya me atropellaron dos veces en un año yo que deseo es que le echen ganas y que ya reabran las escuelas, porque ahí es donde ellos pueden crecer, yo no pude hacerlo, pero quiero que mis sobrinos lo hagan", resaltó.

No hay aumento de niños en la calle por covid-19

La procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), Cristel Yunuen Pozas Serrano, descartó que, hasta ahora, los efectos económicos que ha provocado el covid-19 hayan provocado que más menores de edad tengan que salir a los cruceros para conseguir dinero para sus familias.

Subrayó que, en las últimas semanas, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes comenzó operativos para detectar si había aumentado la presencia de niños en las calles ante el covid-19, sin embargo, en los 167 cruceros de los veinte municipios del Estado de México más poblados, se ubicaron a 356 menores, cifra muy similar a la que había hasta antes de la llegada de la pandemia al país.

Indicó que 75 por ciento de estos niños y adolescentes fueron detectados en el corredor Zinacantepec-Lerma, mientras que el resto se concentraba en los quince municipios del Valle de México que se supervisaron, con una prevalencia de menores de todas las edades, aunque hubo una ligera diferencia en niños varones y adolescentes de entre 14 y 17 años.

"Afortunadamente, los niños no están llegando a las calles, pues los padres cuentan con redes de apoyo y familiares que les permiten que los pequeños no tengan que estar obligados a trabajar con ellos en los cruceros, además de que existe una condición de que las altas concentraciones de gente en estos municipios podrían ser riesgosas por la pandemia, entonces, también los niños dejarían de asistir a estos lugares para evitar complicaciones en su salud", aseveró.

Advierten por aumento de trabajo infantil

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) advirtieron en junio de este año que la crisis económica que dejará la pandemia del covid-19 en el mundo, podría propiciar un aumento del trabajo infantil, lo que significaría retroceder en los avances que se han presentado desde hace poco más de veinte años.

De acuerdo con el informe "Covid-19 y el trabajo infantil, periodo de crisis", por cada punto porcentual que las naciones avancen en la condición de pobreza de sus habitantes, se registrará un incremento de al menos 0.7 por ciento en la práctica del trabajo infantil, pues éste se convertirá en un mecanismo de supervivencia para las familias.

La UNICEF alertó que uno de los fenómenos que incentiva este tipo de prácticas es el cierre temporal de escuelas, el cual ya afecta a mil millones de alumnos de más de 130 países, aunque se corre el riesgo de que aun con la reactivación de las actividades educativas, algunos padres ya no podrán enviar a sus hijos a los planteles educativos por la misma crisis económica.

Ante ello, el DIFEM señaló que mantendrá los operativos para que, en conjunto con la Secretaría de Educación del Estado de México, se puedan llevar supervisiones para evitar que aquellos niños que no puedan continuar con sus estudios durante el siguiente ciclo escolar a causa de la crisis económica, terminen en las calles realizando un trabajo que les permita generar un ingreso, aunque implique poner en riesgo su vida.

Se reduce la matrícula escolar

Al respecto, el presidente de la Asociación de Escuelas Particulares del Estado de México, José Manuel Díaz Orozco, aseveró que el futuro de al menos siete mil alumnos mexiquenses peligra a causa de la crisis económica que dejó el covid-19, pues a nivel estatal se estima que ha habido una reducción de entre el 15 y 20 por ciento en las matrículas, aunque la cifra oficial de la Secretaría de Educación estatal se conocerá una vez que inicie el ciclo escolar 2020-2021.

"El nivel preescolar es el que está siendo más afectado, pues los padres han optado por tomar la decisión de dejar que sus hijos no asistan un año, pues consideran que solo van a jugar, mientras que en la primaria y secundaria, están haciendo un esfuerzo importante porque se mantengan, pues saben lo que significaría un abandono educativo a esa edad", sostuvo.

Según las cifras proporcionadas por el DIFEM, de los más de 350 niños y adolescentes que se tienen ubicados en estos cruceros, solo 26 son reincidentes; es decir, que mantienen esta actividad como parte de su vida cotidiana y a la que le dedicarían varias horas del día, mientras que el resto fluctúa en horarios y lugares, por lo que ahora se supervisará si este fenómeno conlleva un abandono escolar o sería complementario a la actividad escolar de estos menores que se ven obligados a contribuir a la economía de sus hogares.

fmma