"Hay que ponerle alas a la CDMX, tiene pocos pájaros", advierte Mujica

El expresidente uruguayo, José Alberto Mujica Cordano, agradeció el reconocimiento Doctorado Honoris Causa entregado por la Universidad Iberoamericana Ciudad en manos del rector David Fernández Dávalos.

"El premio mayor es vivir como se piensa. El premio mayor es soñar que se puede construir un mundo más útil del que nos tocó vivir ¿Qué sería la vida si nos quita la esperanza? (...) Les doy un abrazo y sepan que soy dos piernas que caminan con incertidumbre por la soledad del campo", mencionó Mujica.

El uruguayo reconoció que su dios es la naturaleza, así como los pájaros y las hormigas; y expresa su asombro por la ausencia de pájaros en la Ciudad de México "que pocos pájaros tiene la ciudad de México, hay que ponerle alas a la ciudad", mencionó.

El pensador y político Mujica agradeció el reconocimiento, dijo que él no es mucho de rituales: "yo no puedo ser doctor de nada, podría ser doctor de calabozos, llevo adentro un campesino frustrado, enamorado de la biología, de la ciencias de la vida. Este reconocimiento no es mío, es del pueblo, de los anónimos, de los soldados", señaló.

La entrega del Doctorado Honoris Causa por la Universidad Iberoamericana se hizo después del encuentro con universitarios y la conferencia de prensa organizada por la misma universidad.

"Es difícil tener de vecino a Estados Unidos", José Mujica

José Mujica pidió entender al gobierno de Andrés Manuel, quien tiene que lidiar con las ocurrencias de Donald Trump quien no deja de sorprender al mundo. México ha tenido que vivir con la consigna que la historia le ha dado, "tan lejos de dios y tan cerca de...", al referirse a Estados Unidos.

El expediente, José Mujica, prefiere no hablar del gobierno de Andrés Manuel

Las preguntas sobre las políticas del gobierno de Andrés Manuel no fueron respondidas por el expresidente uruguayo, a lo que respondió: "Una actitud consecuente de México ha sido trabajo y protección. No te metas en la política mexicana. Estúpido sería yo, si no soy dueño de mi silencio", señaló.

Mujica reconoció el asilo que le ha dado México a Evo Morales, ex presidente de Bolivia "tengo que agradecerle a México que ha sido una constante de la historia mexicana ser parte del asilo", agregó y aseguró que desde hace mucho tiempo ha sido amigo del boliviano Morales.

El futuro está en los jóvenes

En el encuentro con estudiantes, Mujica dijo que él no venía a darles la solución y que tampoco daba respuestas fáciles. "Un aporte colectivo podrá ayudarnos a trabajar nuestra inevitable arrogancia. Los que quieran soluciones fáciles conmigo, están perdidos", dijo el expresidente.

"Los cambios sociales suponen un cambio cultural, es más difícil que una realidad material, si no cambia la cultura no cambia nada", respondió José Mujica en el encuentro con estudiantes quienes le preguntan sobre los movimientos sociales y feministas.

José Mujica ha sido un político y orador crítico del capitalismo, ha hecho un fuerte llamado hacia la consciencia de la vida."Se puede vivir porque se nació... le pueden dar un rumbo a su vida y si no se lo dan, el mercado se lo dará, y tendrán que pagar cuotas cada fin de mes" señaló Mujica al referirse que el futuro está en manos de los jóvenes

