"Hay que estar al tiro", choferes por aplicación se quejan de robos

La inseguridad al volante de quienes manejan taxis de aplicación ha aumentado con la pandemia, de acuerdo con testimonios de choferes recabados en whatssapp a los que La Silla Rota tuvo acceso.

“Hermanos, tengan cuidado. Los que anden por el oriente, acaban de asaltar un camión por Guelatao y los weyes que asaltaron pidieron un Uber con uno de los celulares desbloqueados, para que tengan cuidado”, se lee en uno de los mensajes.

En otro pero grabado en audio se advierte a otros compañeros taxistas que si van a Cuautepec, en la alcaldía de Gustavo A. Madero, tengan cuidado, pues los atracan, les roban el auto y hasta los balacean. La información la dio la propia policía.

“Amiguitos, buenas tardes, en esta zona para entrar a Cuautepec Barrio Bajo y Alto en La Pastora hay un retén de la Secretaria de Seguridad, una patrulla y dos oficiales. Me pararon para revisión, como me vieron entrar con cliente me pararon al salir y me preguntó un policía si era Uber. Le dije que sí. Me dijo ‘ten mucho cuidado porque los están trayendo a esta zona’, a La Pastora, Cuautepec, Tabla Honda y otra colonia que no recuerdo y me comentó que a los Uber, los Didi los están trayendo para acá y los están robando y no solo el carro, a veces les meten un plomazo y en el mejor de los casos nada más es el plomazo y salen con vida.



“Me comentaron que está muy cabrona la zona acá. Ya no es cuestión de agarrar el pasaje acá, sino que los traen de otras. Dice que la mayoría son de plazas comerciales, se los traen para acá y cuando van a finalizar el viaje se los chingan, para que anden con precaución. Como recomendación, cuando vengamos para acá y veamos los retenes ya sea de día o de noche, si tenemos la oportunidad de preguntar en el retén cualquier pendejada y ellos ya saben que somos Uber van a bajar al pasaje y hacer revisión. De día o de noche avienten cambio de luces en la noche, entren sin luces para que nosotros con ese motivo les hagamos la detención y revisemos al pasaje porque es la manera como nos están chingando ahorita. Hasta aquí mi reporte y con mucho cuidado los que seguimos trabajando”, se escucha.

Uno más supo que dos personas le quitaron la unidad a otro compañero y pide ayuda para localizarlos y comparte las fotos de los presuntos delincuentes.

“Ubíquenme estas dos pinches ratitas aquí en la zona de San Pablo, por favor, le quitaron el carro a un compañero y lo vinimos a alcanzar aquí a Bomberos”.

Una de las quejas que también han puesto los taxistas es que Uber ya no los acompaña en estas situaciones.

“Uber ya no está dando apoyo a los conductores, si por algún motivo los choferes quieren comunicarse para reportar cualquier anomalía o pedir referencias de los usuarios cuando el viaje es sospechoso o cualquier situación ya no se puede”.

Incluso en los accidentes no contesta, solo es por conmutador y de ahí a través de una grabación, se lee en un mensaje de watts del 13 de abril.



“El único apoyo que tendremos es de nosotros como grupo o más bien porque así lo percibo, así que por favor con muuuuucho más cuidado que antes, ya empieza a subir cada vez más la rata, ya no es un auto diario, ya son 3 al día. Yo sé que andamos algo preocupados por la misma situación de no poder generar una buena ganancia para el sustento familiar, pero si algo no les late, mejor cancelar un viaje a arriesgarlo todo”.

USURPAN IDENTIDADES

Marina está en un grupo de whatssapp conformado por choferes y dueños de taxis que trabajan en plataformas. Desde que inició la pandemia por la covid-19, comenzaron a incrementarse los asaltos en las unidades, afirma en entrevista con La Silla Rota.

Explica que uno de los modus operandi es que los supuestos usuarios piden ir a distintas zonas y al llegar a su destino asaltan al chofer, lo despojan de su dinero y en ocasiones de la unidad.

Son delincuentes que a su vez usan teléfonos celulares que robaron. Si quien fue víctima de sus robos tenía la aplicación de taxi, piden el servicio como esos clientes, lo usan y después cometen el asalto, añade.



“He notado que la mayoría reporta que les piden un viaje a nombre de una persona, y se sube otra persona, lo que hacen es robar teléfonos, piden el servicio a nombre del dueño a Tecámac o a Iztapalapa, con la cuenta de otra persona”.

También han asaltado a choferes, los despojan de la unidad y hacen viajes como si fueran ellos y entonces roban a los pasajeros.

-¿Ha aumentado?

-Definitivamente ha aumentado, antes era muy poca la incidencia, ahora es casi diario. Este grupo es para monitorearlos entre todos y damos nuestra ubicación, no vemos datos de pasajeros. Últimamente piden muchos de Brayan en Iztapalapa, y eso es cierto, y te ponen distintos destinos y los choferes de esas zonas mandan captura de sus datos y a dónde van, los meten a unidades, les dicen ‘ven por mí, debo cargar cosas’. Son unidades habitacionales feas entre varios y asaltan al chofer y le quitan su dinero”, agrega.

Memo, quien es también taxista de aplicación, el 3 de marzo al llegar a un semáforo cerca del Archivo General de la Nación, en la colonia Morelos fue amenazado por un hombre armado, quien le quitó su celular y su cartera. Levantó una denuncia y le pidieron regresar en 15 días, y cuando lo hizo ya estaba cerrada debido a la pandemia.

Asegura que ya había una oleada de asaltos contra taxistas, pero que según los chats en los que él participa, al iniciar el cierre de actividades y el distanciamiento social con la Jornada Nacional de Sana Distancia, los robos han aumentado.



“Muchos compañeros no pueden parar y por eso siguen trabajando, exponiéndose mucho más. En este trabajo de chofer de app el peligro siempre es latente, pero con esto del coronavirus por lo que me comentan ha aumentado en más del 50 por ciento los asaltos”.

Cuestionado sobre si recibió apoyo de la aplicación por el asalto, responde que en realidad ninguna app da apoyo en esa clase de cuestiones.

