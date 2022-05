"Hay que cuidar que no nos saquen lo poco que traemos": usuarios del Mexibús

Nezahualcóyotl. – Luego de casi dos años de trabajar a distancia como programador web, Jesús Hernández retomó sus trayectos a la Ciudad de México para acudir de manera presencial a su oficina en la alcaldía Coyoacán.

Originario de la colonia Benito Juárez, en el municipio mexiquense del coyote en ayuno, ahora tiene que abordar un autobús del Mexibús, Línea 3, para llegar al paradero del Metro Pantitlán y continuar su viaje a la capital del país, que también utiliza por la noche para regresar a casa.

Cuenta que al principio de la nueva normalidad la mayoría de las unidades estaban vacías, pero que ahora casi a toda hora está lleno de usuarios, lo que incrementó el riesgo de sufrir un robo por carteristas que operan en la red de transporte.

"Ya (regresé) desde septiembre. Casi no había gente, pero ahorita sí, sobre todo en la mañana, que es cuando todos van a Panti, ya más tarde se llenan, pero no como ahorita", cuenta mientras espera un autobús en la estación General Vicente Villada.

Cargado con una mochila, dice que desde que usa el transporte público sus padres le enseñaron a esconder sus pertenencias en las bolsas de su chamarra o en lo más profundo de su pantalón como algo indispensable para no "perderlos" en el camino.

"No me ha pasado afortunadamente pero, como en todos lados, no sabes de quién te tienes que cuidar, ya la gente no sabes si es normal o vienen a robar porque los ves normales, pero cuando todos nos empujamos, ahí puede pasar que te saquen algo", dice.

Y es que, de acuerdo con legisladores del Congreso del Estado de México, en las unidades del Mexibús que operan en el Valle de México existen grupos dedicados al robo "silencioso" u "hormiga", denominados carteristas, que han sido sorprendidos por usuarios y denunciados ante las autoridades.

Faustino de la Cruz, legislador de extracción morenista, denunció recientemente la presencia de grupos delictivos dentro de la red de transporte, principalmente en la Línea 2 que recorre 22.3 kilómetros desde la Terminal Las Américas, en Ecatepec, hasta La Quebrada, en Cuautitlán Izcalli, así como la ruta 1 de Las Américas al AIFA.

De acuerdo con el diputado local, en estaciones como Primero de Mayo, Vía Morelos, Revolución y José López Portillo se han registrado robos a usuarios de transporte masivo a pesar de la presencia de los sistemas de seguridad que monitorean los autobuses y la presencia de elementos de seguridad privada.

El caso más reciente ocurrió el pasado 19 de abril cuando cinco personas fueron detenidas sobre la avenida Central, a la altura de la colonia Alfredo del Mazo, acusados de robar a los pasajeros de un autobús del Mexibús Línea 1, en Ecatepec, y que fueron detenidos por la policía municipal.

De acuerdo con los usuarios, como Jesús Hernández, los robos incrementaron en las estaciones con más demanda tras el regreso a la nueva normalidad por el aumento del número de pasajeros que utilizan el servicio.

Hasta antes de la pandemia, el Mexibús Línea 1, que corre de Ciudad Azteca a Ojo de Agua y que ahora se amplió hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), se estimaba que diariamente lo abordaban 135 mil usuarios, mientras que la línea 3, que va de Chimalhuacán hasta el CETRAM Pantitlán da servicio a más de 90 mil pasajeros al día.

"Somos muchísimos, no cabemos a veces, pero tenemos que subirnos como sea, porque no hay de otra y sí, hay que cuidarse de que no nos saquen lo poco que traemos", dijo Jesús.

ECATEPEC, DONDE MÁS ROBOS A COLECTIVOS SE REGISTRAN

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de los municipios de la zona oriente del Valle de México por donde circulan unidades del Mexibús, Ecatepec es el número uno en robos en unidades de transporte público colectivo en lo que va del año.

Las cifras revelan que durante el primer trimestre de 2022 en este municipio, por donde circulan las rutas 1, 2 y 4 de ese servicio de transporte, se cometieron 277 robos de enero a marzo, equivalente a tres robos diarios. Del total, 89 atracos se cometieron en enero, 90 en febrero y 98 en marzo.

La cifra es ligeramente superior a la registrada en el mismo periodo, pero de 2021, año de pandemia y donde bajó la afluencia de usuarios, donde se contabilizó un total de 238 robos, con y sin violencia, a bordo de unidades de transporte colectivo.

A esta lista le sigue Nezahualcóyotl, por donde circula la Línea 3 del Mexibús Pantitlán-Chimalhuacán, con 1.6 robos diarios. En total se cometieron 146 hechos delictivos en el primer trimestre de 2022.

Los datos revelan que marzo fue el mes con más atracos, con 48; seguido de enero, con 46, y febrero, con 35, todos con violencia, mientras que en sólo 17 casos los usuarios no reportaron violencia.

En tanto, el municipio de Tecámac, principal ruta para los usuarios del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) que viajan a bordo de las unidades del Mexibús - Ojo de Agua, ocupa la tercera posición con un total de 79 robos en este año. En enero se cometieron 24, febrero 28 y en marzo 27 robos.

Mientras que en Chimalhuacán, que comparte la ruta 3 del Mexibús con el municipio de Nezahualcóyotl, el SESNSP registró 0.6 robos en promedio al día de enero a marzo de 2022. Según las cifras, en esta localidad se cometieron 59 robos, 17 en enero, 28 en febrero y 14 en marzo.

Los datos indican que Ecatepec, Nezahualcóyotl y Chimalhuacán contabilizaron una ligera alza en el índice delictivo en torno al robo en unidades de transporte público colectivo y solo Tecámac registró una ligera baja respecto a lo registrado en 2021.

AL NORTE

El Mexibús, en su trayecto de La Quebrada a Las Américas, en Ecatepec, no es tan seguro, y hay mayor desconfianza en los puentes y pasillos de acceso debido a que son los lugares donde los usuarios son amedrentados o asaltados.

En el acceso principal de la estación La Quebrada se encuentra Miguel, de 39 años de edad, él vende donas ahí. Llega a ese lugar desde las 10:00, de lunes a sábado: "Yo uso el Mexibús y en mi trayecto a Ecatepec, por fortuna no me ha tocado que me asalten, pero a mis familiares sí, sólo que ha sido fuera de las instalaciones del Mexi", dijo.

La estación terminal del Mexibús La Quebrada se ubicada en la intersección territorial de Tlalnepantla, Tultitlán y Cuautitlán Izcalli, los lugareños conocen el paraje como la "Y griega".

Los carros articulados hacen su recorrido por la vía López Portillo, iniciando en la "Y griega" en La Quebrada, en su camino recorre unos 20 kilómetros y pasa por tramos territoriales de Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Coacalco y llega a Las Américas, en Ecatepec.

Don José es guardia de la estación La Quebrada: "Tiene que comprar su tarjeta, le cuesta 10 pesos y nueve pesos del viaje. Por 19 pesos puede ir desde esta estación hasta Las Américas", dijo el vigilante que trabaja para una empresa privada.

El adulto mayor dice, con relación a la seguridad en el interior: "Que nosotros sepamos no hay delincuencia, cada estación, cada vagón tiene cámaras de vigilancia que están monitoreadas continuamente, y en caso de alguna eventualidad se le avisa a la policía estatal quienes acuden a cada servicio", señaló.

Miguel, el comerciante de donas, señala que a sus familiares los asaltaron hace un par de meses. "Se sentaron dos, uno en cada lado de mi hermano y su esposa, y con una punta de manera discreta les pidieron celular y cartera, y que no hicieran panchos o los picaban", explicó.

Marco trabaja en la Clínica del IMSS de la Quebrada, señala que lo han asaltado dos veces en el puente, "por donde llegas a la estación del Mexibús, de por sí esta zona con Mexibús o si él siempre ha sido insegura en esta parte de la ´Y griega´".

Tomas Cruz es asesor legal de una cooperativa de vivienda en Coacalco, quien dice: "El problema de inseguridad no es propia del Mexibús. Creo es el lugar donde menos robos ocurren, pues el verdadero problema de inseguridad se vive en las calles del municipio, en el transporte público como combis, micros y camiones".

El Mexibús es un sistema de transporte que depende del gobierno estatal, particularmente lo administra la Secretaría de Movilidad, cuyas oficinas regionales están en Gustavo Baz, casi esquina con Mario Colín, en Tlalnepantla.

En el lugar no hay funcionarios que atiendan para conocer la situación de la seguridad del Mexibús.

Las puertas de acceso a las oficinas están custodiadas por tres elementos de una empresa privada de vigilancia, uno de ellos, que no proporcionó su nombre expresa: "Para esa información que solicita tiene que ir a Toluca, allá están las oficinas generales de Movilidad y es allá donde pueden informarle".

Acerca de estos hechos, La Silla Rota solicitó la postura de la Secretaría de Movilidad mexiquense, la cual no contestó.





(SAB)