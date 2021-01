"Hay presos inocentes", protestan para que reabran juzgados en CDMX

Un grupo de manifestantes marcharon para exigir a las autoridades que reabran los juzgados que han permanecido cerrados debido a la pandemia de la covid en la Ciudad de México.

"Somos familiares de presos que están injustamente en un reclusorio desgraciadamente por la situación de la pandemia, el Gobierno considera que la impartición de justicia no es una actividad esencial. No hemos tenido derecho a probar la inocencia, todos los que estamos aquí tenemos familiares inocentes que no ha tenido derecho a probar su inocencia, sin derecho a juicio. Tiene dos semanas que ya lo cerraron y el Poder Judicial extendió su plazo hasta el 9 de febrero y así se la han llevado", afirmó Rodrigo Arellano para Excélsior.

Los familiares de reclusos acudieron al juzgado cívico familiar con carteles para que se reabran los procesos debido a que "muchos son inocentes", afirmaron.

El Poder Judicial de la Ciudad informó, tras el regreso del semáforo rojo, que suspenderían las labores del lunes 7 de diciembre al 7 de enero de 2021, sin embargo no hay una respuesta de apertura de las autoridades debido a que la semaforización se mantiene.

09:10 #PrecauciónVial | Se implementa reversible en Ribera del San Cosme entre Av. Insurgentes y estación del metro San Cosme, por presencia de manifestantes en Rivera de San Cosme al Oriente a la altura de Antoni del Castillo. #AlternativaVial Guillermo Prieto. pic.twitter.com/NcqFHjHOMp — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) January 29, 2021

DESDE MARZO NO HAN RECIBIDO ATENCIÓN

Los manifestantes se reunieron en el exterior del Metro San Cosme y realizaron una marcha hacia la zona centro, por lo que caminaron sobre Ribera de San Cosme, Puente de Alvarado, Paseo de la Reforma, avenida Juárez y el Eje Central, causando problemas vehiculares a su paso.

08:05 #PrecauciónVial | Presencia de manifestantes en Av. Ribera de San Cosme a la altura de la estación del metro San Cosme. No afectan vialidad. pic.twitter.com/sy9kTR60q1 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) January 29, 2021

Además compartieron que las autoridades han permanecido cerrados de forma intermitente desde marzo del 2020 por lo que no se ha aclarado la situación legal de sus familiares, entre ellos quienes están en prisión preventiva.

En estos momentos el Eje Central Lázaro Cárdenas se encuentra cerrado, puedes llegar al estacionamiento de López 14 por Independencia y en la calle de López a la derecha pic.twitter.com/yQndMJdI3b — ESTACIONAMIENTO LÓPEZ 14 (@Lopez14_Parking) January 22, 2021





Cabe señalar que una comisión se desplazó a las oficinas del Gobierno de la Ciudad de México para entablar una conversación con autoridades de alto nivel para tratar de solucionar sus demandas.

(Ameyaltzin Salazar)