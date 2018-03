DIRIGENTE DEL PRI EN EL EDOMEX

Hasta la madre de descalificaciones: Ernesto Nemer

Durante una reunión con militantes del tricolor, Ernesto Nemer, pidió privilegiar las propuestas durante las campañas

REDACCIÓN 28/03/2018 05:14 a.m.

Ernesto Nemer. (Foto tomada de la web)

"Con compromiso, con propuestas, no con descalificaciones. Ya estamos hasta la madre de las descalificaciones y de las groserías ¿sí o no? Nada más prendemos la tele y ya la queremos apagar ¿sí o no?", preguntó a integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ernesto Nemer, dirigente del tricolor en el Estado de México.

En la reunión que fue de militantes del PRI sobre la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), Nemer pidió privilegiar las propuestas durante las campañas.

El también candidato a diputado plurinominal finalizó su intervención con una porra luego de asegurar que el PRI ganará las elecciones el próximo 1 de julio.

Nuestro dirigente estatal, @ErnestoNemer, da la bienvenida a nuestros enlaces digitales y a la estructura del @Mov_PRIMXEDOMEX en la conferencia, las TIC como claves del éxito en las próximas elecciones. #PRImeroTú pic.twitter.com/kb7T95gtAT — PRI Estado de México (@PRI_EDOMEX) 27 de marzo de 2018

"Que sí, que no, que cómo chingados no"

LEA TAMBIEN ¿De qué va la "corriente democratizadora del PRI"? Una nueva corriente disidente surge dentro del PRI por inconformidades en el reparto de candidaturas al Congreso

LEA TAMBIEN Crecicuentas, el fraude que persigue al candidato del PRI en Mérida La empresa defraudó a más de 800 yucatecos en 2011; y hasta hoy exigen su dinero de regreso y que los implicados paguen por ello.

Con información de Reforma

jamp