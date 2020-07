Hasta esta hora dará servicio el Metro Zócalo este martes

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que este martes 14 de julio la estación Zócalo de la Línea 2 ofrecerá servicio de 11:00 a 17:00 horas.

De acuerdo con el informe oficial que dieron las autoridades del Metro, las estaciones Merced de la Línea 1 y Allende de la Línea 2 continuarán cerradas como parte de las acciones del Gobierno de la Ciudad de México para evitar una expansión masiva del covid-19.

LEER MÁS: POLICÍA EVITA QUE SEÑOR SE ARROJARA A LA VÍAS DEL METRO INSURGENTES

El Metro da reglas para ingresar y viajar en el Metro

Ante la Nueva normalidad y la reapertura de algunos comercios se pide que los usuarios usen el cubrebocas para ingresar al Metro y deben mantener puesto durante toda su estancia al interior de las instalaciones, de manera adecuada. Asimismo, se exhorta a los usuarios a usar careta, ya que ésta brinda un nivel de protección mayor para prevenir contagios.

Considera las 5 reglas básicas para viajar en Metro: Uso obligatorio de cubrebocas, usar gel antibacterial, permanecer en silencio para disminuir la emisión de gotículas que se generan al hablar, cubrirse con el ángulo interno del codo al estornudar y evitar ingerir alimentos. pic.twitter.com/7G7v7i7fFh — MetroCDMX (@MetroCDMX) July 14, 2020

También se recomienda el uso de gel antibacterial durante el trayecto luego de sujetarse de los pasamanos y estructuras metálicas, así como evitar durante este tiempo, llevarse las manos a la cara. Posteriormente, al llegar al lugar de destino, lavarse las manos con agua y jabón.

LEER MÁS: ASÍ PUEDES ADOPTAR UN PERRO O UN GATO POR INTERNET

Permanecer en silencio y evitar hablar, cantar, gritar o llamar por teléfono celular. La acción está encaminada a disminuir la emisión de las gotículas que se generan al hablar, y con ello reducir la posibilidad de contagio en espacios cerrados.

En caso de toser o estornudar, se debe cubrir la zona de la nariz y boca con el ángulo interno del codo.

Evitar ingerir o compartir alimentos y bebidas dentro de las instalaciones, ya sea al interior del vagón, así como en las zonas de acceso, pasillos de arribo o transbordos.

Finalmente, el Metro hizo un llamado a los usuarios a no bajar la guardia en las medidas de autocuidado y prevención y a mantener la corresponsabilidad ciudadana al permanecer en casa si no hay necesidad de salir, y al uso de cubrebocas y caretas en caso de transportarse en el Metro, el objetivo es no contagiar y no contagiarse.

(Ameyaltzin Salzar)