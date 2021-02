Hasta dentro de dos semanas habrá sentencia contra Miss Moni

Rosendo Gómez abogado de Mónica García Villegas "Miss Moni" aseguró que será hasta el 12 de octubre que se realice la audiencia para que el juez fije la sentencia que recibirá su clienta por los delitos de responsabilidad de obra y homicidio culposo en agravio de 26 personas, quienes perdieron la vida durante el colapso del colegio Enrique Rébsamen en septiembre del 2017. Por ambas acusaciones la Fiscalía capitalina solicitó una pena de 74 años de prisión en contra de la dueña y directora del centro educativo.

Al término de la audiencia de este miércoles, el litigante señaló que el acto jurídico se aplazó debido a que la etapa de desahogo de pruebas aún no concluye, debido a que hoy no se presentaron los testimonios que se tenían previstos.

Ante esto, el impartidor de justicia determinó que sea hasta el próximo 7 de octubre que se realice otro acto judicial para desahogar las declaraciones restantes.

Al concluir este acto jurídico, el licenciado en Derecho estimó que el juez fijará que la audiencia de alegatos y sentencia se celebre el próximo 12 de octubre. En este sentido el jurista recordó que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) solicitó 67 años seis meses de cárcel por el delito de homicidio culposo y seis años seis meses por la responsabilidad de obra, es decir un total de más de 73 años de prisión en contra de su defendida.

Gómez puntualizó que independientemente de la sentencia que se dicte en contra de Miss Moni, la defensa apelará la decisión ante el Tribunal de Alzada. Sobre el aplazamiento que se determinó para la posible audiencia de sentencia, el abogado señaló que fue a consecuencia de que los peritos que se tenían previsto que declararán este día, no lo hicieron.

"La Fiscalía alegó que los peritos ya no trabajan para la institución, y que residen en el Estado de México, por esto no se pudieron presentar", reveló el licenciado.

Además dijo que aún falta una victima indirecta (familiar de uno de los deudos) en desahogar su testimonio, pero que no se ha presentado, ya que dicha persona tenía síntomas de covid-19, y que hasta que no presente ante la autoridad jurisdiccional que su prueba salió negativa, no podrá rendir su declaración.

(Sharira Abundez)