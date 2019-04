Hartazgo y enojo en "uameros" por incertidumbre de huelga

ILSE RODRÍGUEZ 05/04/2019 08:00 p.m.

Han pasado 64 días desde que estalló la huelga de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y los más afectados siguen siendo los estudiantes, quienes en estas fechas ya estarían por terminar el primer trimestre del 2019 que hoy ya ven como perdido.

Daniel, un estudiante de último trimestre de la carrera de Administración y quien ya daría por concluida sus estudios universitarios en este mes de abril, señala que trata de mantenerse al margen; sin embargo, es complicado debido a que él ya debería de estar buscando trabajo como profesionista y por a la huelga todos sus trámites están detenidos. "Conforme va pasando el tiempo, la afectación va siendo más grande".

Ha buscado trabajo pero "es desesperante y si empiezas a buscar, pero las opciones son muy reducidas debido al dónde estas en la carrera y cuánta certidumbre tienes para permanecer en el trabajo si se termina la huelga abruptamente".

"Seguimos igual y si da coraje el cómo el SITUAM no coopera, no le interesan los afectados, no tiene un beneficio común que ofrecer".

El caso de Yara es diferente, ella estudia diseño de la Comunicación Gráfica. Considera que la huelga está bien y que es "bueno apoyar a los trabajadores porque gracias a ellos tenemos la universidad que tenemos y todos los servicios", sin embargo, ya quiere volver a clases y sabe que es muy posible que el trimestre se dé por perdido.

"Creo que es general el hartazgo de que no haya una solución y que las instalaciones sigan cerradas, pero estoy de acuerdo en que la universidad estará parada hasta que se garanticen las condiciones que los trabajadores exigen"

¿Por qué se fue a huelga la UAM?

El pasado primero de febrero, a las 23:00 horas, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) estalló en huelga. A dos meses después de la decisión, la problemática no parece estar cerca de resolverse.

El Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM (SITUAM) rechazó el aumento salarial del 3.35% que autoridades universitarias les ofrecía, exigiendo un alza del 20%.

También acusaron de violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo, entorno a que las autoridades universitarias no cubren las plazas que van quedando libres, exigiendo la apertura de 400 nuevas plazas.

Aunque, inmediatamente, intervino la Secretaría de Trabajo y Prevención Social (STyPS) para mediar el problema, la huelga sigue.

El SITUAM asegura que las autoridades universitarias están apostando por el desgaste de los trabajadores para que detengan la huelga sin que sus demandas sean cumplidas.

