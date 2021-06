"Han pasado 30 horas y no me puedo despedir de ellas", acusan negligencia de FGJ

Además de lidiar con la tragedia de que Xóchitl y su hija Frida murieron luego de un sujeto disparó en contra de ellas este jueves en un departamento de la alcaldía Gustavo A. Madero, la familia acusa que la Fiscalía capitalina y el Hospital La Villa han sido negligentes, pues han pasado 30 horas y los cuerpos de ambas no se los han entregado.

En entrevista con La Silla Rota, Tania Martínez, prima de Xóchitl, aseguró que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y el Hospital están revictimizando a la familia, ya que "nos traen de un lado para otro".

Cuenta que este jueves, luego de enterarse de la tragedia, acudieron al Ministerio Público GAM-6, pues supuestamente ahí se llevaba el caso. Ahí, Tania pidió que se le permitiera identificar los cuerpos, pero el encargado de la agencia le dijo que no estaban ahí, sino en la fiscalía de feminicidios.

"Nos facilitó una copia del oficio, nos dijo que iba a remitir las diligencias que habían practicado en atención y sí, efectivamente llegamos a feminicidios y el expediente se estaba trabajando", afirmó.

No obstante, el ministerio público de la GAM-6 no había enviado la cadena de custodia, por lo que "no se podía dar inicio a ciertas diligencias de los cuerpos".

Por lo anterior, la familia estuvo esperando ahí la mayor parte del día. "A las 9pm yo me retiré. Estuvimos esperando hasta que supe que los cuerpos no estaban ahí: mi sobrina estaba en el Hospital de La Villa y mi prima estaba en GAM-6 y no nos permitieron el reconocimiento".

El servicio funerario fue a recoger los cuerpos cerca de la 1 de la mañana de este viernes para llevarlos a practicarles la necropsia.

Sin embargo, no se ha podido practicarle la necropsia al cuerpo de Frida, la menor de 15 años, debido a que el Hospital no envió la notificación de caso médico legal al Ministerio Público. "No pueden practicar la necropsia, porque el médico legista tiene que saber si la intervinieron, si tiene alguna lesión por la agresión o por algún procedimiento médico", explicó Tania Martínez.

"(Tras el ataque) la niña presentaba signos vitales, tenía un disparo en la cabeza. Pero supuestamente muere en el camino. No sé si fue así o si llegó con vida al hospital (y ahí perdió la vida). Esa es la versión que da el primer respondiente".

El cuerpo de Frida continúa en el Hospital La Villa, mientras que al cuerpo de Xóchitl ya le fue practicada la necropsia.

Si bien a la familia les dieron apoyo de servicios funerarios, de psicólogos y de trabajo social, dijo Tania, presentarán una queja en contra de la Fiscalía y del Hospital La Villa, "porque por ese negligente actuar estamos aquí, son casi 30 horas que han pasado y no me puedo despedir de ellos. Nos traen de un lado para otro. Esto es una tragedia y debe haber un poco de humanidad".

Este jueves, La Silla Rota informó que un sujeto asesinó a una mujer y a su hija y luego se quitó la vida en un departamento de una unidad habitacional de la alcaldía Gustavo A. Madero, donde vivían Xóchitl de 46 años y Frida de 15 años.

De acuerdo al parte oficial los vecinos de la zona reportaron que alrededor de las 4:00 horas de este jueves se escucharon disparos de arma de fuego. Al acudir al lugar elementos de la Policía capitalina observaron a un sujeto armado y que estaba en el balcón de uno de los apartamentos.

El sospechoso comenzó a efectuar disparos al aire y después se disparó en la cabeza, quedando su cuerpo tendido sobre el barandal del balcón del departamento.

Los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México ingresaron al departamento y se percataron que había una mujer sin vida y una menor de edad herida de bala, quien fue trasladada a un hospital; minutos más tarde se reportó su fallecimiento.

cmo