Han enfermado 28 bomberos de Toluca; piden vacuna anticovid

TOLUCA.-Desde que inició la pandemia de covid-19 y hasta el mes de enero pasado, 28 elementos del heroico cuerpo de Bomberos de Toluca se habían infectado, de los cuales, cuatro enfermaron por realizar labores de traslado a bordo de la ambulancia que está equipada para ello y los restantes 24 traga humo contrajeron el mal bajo otras circunstancias, pero relacionadas con sus labores de auxilio a la población, mientras que un tragafuego murió en enero anterior.

El director de Protección Civil y Bomberos de Toluca, Hugo Antonio Espinosa Ramírez, urgió a la Secretaría de Salud federal y estatal, sean vacunados los 150 elementos a su cargo, pues siguen en la primera línea de riesgo ante la pandemia que continúa su curso.

Recordó que cuando inicio el primer brote, mucha gente mentía en sus llamados de auxilio con tal de que su pariente fuera trasladado a un hospital.

"Al principio muchas personas no sabíamos de la enfermedad y sus alcances y pues atendimos, yo considero, los primeros 15 días de que se hizo extensiva la pandemia a lo mejor sin las medidas preventivas, entonces, atendíamos a personas con dificultad respiratoria o con cuadros de gripe y no conocíamos bien a bien la enfermedad, al inicio fue así, pero ya después enfrentamos un fenómeno como fue la saturación de hospitales y de la insuficiencia de unidades médicas para curar la demanda de traslados, muchos ciudadanos mentían en cuanto a los padecimientos de sus enfermos, nos decían que se había desmayado la persona y que se sentía mal y llegábamos y era una persona con covid, pero a fin de que se les pudiera brindar el servicio nos mentían y eso nos hacía a nosotros vulnerables porque no íbamos a lo mejor con las medidas correspondientes y comenzamos a utilizar una unidad especial para el traslado de personas con covid", manifestó el jefe vulcano.

Indicó que, con anterioridad, Protección Civil del Estado de México se comprometió con los bomberos de Toluca para gestionarles las vacunas, sin embargo, apenas estarían considerados como proyecto por parte de la Coordinación Nacional de Protección Civil, mientras que en la Secretaría de Salud del Estado de México, ya se realizó la petición formal.

"Yo pedí de entrada 150 dosis a la jurisdicción sanitaria, el personal de Protección Civil y Bomberos es de 150 aproximadamente, ellos son quienes están en las emergencias urbanas, en el día a día, voladuras, incendios o choques y no sabemos en qué condiciones estén los pacientes o los afectados y pues sí estamos muy expuestos, no tanto quizá como el médico en el quirófano o el enfermero, pero sí estamos en contacto con enfermos de covid muy constantemente.

Y es que hubo días de diciembre pasado, en que se contaban hasta cinco traslados de personas infectadas al día, cifra que ha caído a uno o dos por día actualmente.

"Hay días en que no trasladamos ninguno y así va variando, en diciembre teníamos que esperar muchas horas, hasta ocho porque llegábamos al hospital y no había recepción y teníamos que hacer fila y le dábamos paso al más grave, al que de plano colapsaba, fueron días muy difíciles, o hubo ocasiones en que tuvimos que regresar al paciente a su casa porque ya habían pasado ocho o siete horas y no había recepción y se nos acababan los insumos como el oxígeno, entonces regresábamos al enfermo a su casa para conectarlo nuevamente al concentrador de oxígeno y esperar una cama, ahorita ya no hemos enfrentado eso".

EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS ESTATAL

En este tenor, el presidente de la Comisión de Gestión de Riesgos y Protección Civil en la 60 legislatura mexiquense, Max Agustín Correa Hernández, exhortó al Gobierno de México y a la Secretaría de Salud federal, para que los bomberos de todo el país sean incluidos en la vacunación contra la pandemia.

Indicó el diputado local de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que los traga humo están en la primera línea de combate contra el nuevo coronavirus, pues "ellos llegan a las viviendas como primeros respondientes cuando hay un enfermo de covid-19 y sanitizan lugares públicos como hospitales, inmuebles gubernamentales y calles. Por eso también estamos promoviendo una Ley de Bomberos que les dé estabilidad laboral, prestaciones adecuadas y un estatus jurídico digno".

Por último, de los 125 municipios que conforman esta entidad federativa, solo unos 80 cuentan con su heroico Cuerpo de Bomberos.









(Sharira Abundez)