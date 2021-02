Han destruido mi reputación: Leonardo, víctima de homofobia por banco internacional

La carrera de Leonardo Poblete como abogado iba muy bien, su vida personal también pues no tenía mucho de haberse casado y estaba en proceso de adoptar a su primer hijo, sin embargo, sus jefes y enturbiaron en su vida profesional enturbiaron su futuro prometedor en el banco UBS en la Ciudad de México tras discriminarlo por ser homosexual.

“Actualmente, mis ingresos son 50% menores a lo que gano y enfrento un proceso legal”, cuenta Leonardo a más de un año de que el conflicto se agravara.

Vivir un “infierno” de acoso y homofobia

Leonardo cuenta que su relación laboral con Grupo Financiero Internacional UBS comenzó en junio de 2014.

“Cuando entré, el director de Finanzas, Víctor Chavez Longyear, me preguntó por ‘mi esposa’ y le comenté que es un esposo y me preguntó cosas sobre él como a qué se dedicaba y cómo nos conocimos… en ese momento yo pensé que eran preguntas inocentes, pero poco a poco descubrí que no pues a mi grupo de trabajo integrado por unas compañeras y yo nos llamaban 'la jaula de las locas'”, relata.

Un año después, cuando Leonardo y su esposo estaban por recibir en adopción a su primer hijo, renunció otro director legal de la empresa cuyo puesto estaba más arriba en el organigrama, por lo que era el momento de aspirar más y acudió a Recursos Humanos a postularse para dicho puesto.

“Me dijeron que no estaban seguros de darme el puesto pues buscarían lo ‘mejor’ para la empresa. También me dijeron que si no me parecía me podía ir”

La situación se tornó un poco más complicada después para Leonardo, debido a que tras su postulación, notificaron que una gerente que estaba dos puestos más debajo de él tendría el cargo y a Leonardo le señalaron que tendría que “poner de su parte”.

“En pocas palabras, como ella no cumplía con todos los requerimientos de la Comisión Mexicana Bancaria y de Valores, yo haría el trabajo y ella sería la cara”

Sin embargo, en ese momento (2015) Leonardo no presentó ninguna queja de esta situación ni del recorte al bono que recibía pues coincidía que el DIF daba seguimiento a Leonardo y su esposo para ver que la adopción se diera en los mejores términos, por lo que prefirió callar.

Pero tres años después, el nivel de hostigamiento y acoso laboral llegó a ser muy fuerte e insostenible, un “infierno”, definía Leonardo.

“Me hostigaban, me discriminaban y quienes me trataban mal eran premiados, pues supe que tenían promociones”.

Fue en ese momento en que la víctima de discriminación y homofobia levantó la queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Según relató, UBS dijo ante el Conapred que tenía toda la voluntad de conciliar pero cuando Leonardo dijo cuáles eran sus requisitos para llegar a un acuerdo, se negaron y prefirieron iniciar el proceso de investigación.

“Durante este proceso me relegaron de todas mis funciones y comenzaron a acusarme de situaciones graves como perder libros corporativos. Fueron días tensos y por estrés comencé a tener accidentes automovilísticos”.

De acuerdo con Leonardo además del Director de Finanzas, la Directora Legal Regional para México y Latinoamérica, Aline Menezes, fue una de las más involucradas en el hostigamiento pues aunque trabajaba a distancia, le enviaba correos muy agresivos y con amenazas.

Posteriormente, tras un accidente ocurrido en octubre de 2018 donde Leonardo tuvo que pasar por una reconstrucción de su codo y necesitaba una incapacidad de tres meses, la Directora de Recursos Humanos Arianna Prasio le puso trabas y lo condicionó a firmar una renuncia para recibir su pago por incapacidad.

“Me dijo que lo entendía pero que UBS normalmente pagaría las diferencias del subsidio pero que conmigo las cosas no estaban bien. Me condicionaron a que renunciara y como les dije que no, me dijeron ‘ok, pero no te vamos a pagar’ y no me pagaron”, lamenta.

En enero de 2019, tras regresar de su incapacidad y al preguntar por una situación en su trabajo fue despedido.

“Desde ahí han destruido mi reputación. Han tratado de cerrarme todas las puertas que se me han abierto. Mis derechos humanos y laborales, por las prestaciones que me negaron, fueron vulnerados todo este tiempo”.

Ante el despido injustificado y los agravios previos, el Conapred determinó en noviembre que se trataba de un caso de discriminación agravada y es una de las resoluciones más complejas que ha emitido el Consejo.

Sin embargo, hasta la fecha Leonardo no ha sido indemnizado por el daño ni por los meses que dejó de pagarle mientras estaba de incapacidad; mientras tanto, su esposo y él tratan de darle un mejor futuro a sus hijos de 4 y 3 años en el que esperan ya no haya más discriminación.

Las cifras

De acuerdo con la Copred, el derecho al trabajo es uno de los más violentados, con 70 por ciento de denuncias, que ocurren en los ámbitos público y privado.

A nivel nacional, de 2011 a 2017, las quejas sobre discriminación en el empleo que recibió el Conapred en este tiempo, la mayoría son en contra de personas particulares (2,222 quejas) y no de servidores públicas federales (713 quejas). El motivo de discriminación en el empleo más señalado es el embarazo: 713 quejas –el 24% del total– caen en este supuesto. Le siguen las condiciones de salud (19% del total), el género (12.57%), la apariencia física (12.19%), la discapacidad (10.8%), la edad (9.6%) y la preferencia u orientación sexual (8.3%).

Por otra parte, de acuerdo con la primera encuesta sobre homofobia y el mundo laboral en México realizada por Espolea se destaca que:

- 10% de las personas respondió que alguna vez fueron despedidas a causa de su orientación sexual e identidad de género

- 35% respondió que ha sido víctima de discriminación por parte de su superior o de sus compañeros de trabajo por su orientación sexual o identidad de género, de este porcentaje el 45% renunció.

(Frida Mendoza)