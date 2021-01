"Hallé billetes de 500 en la mochila; esperé al dueño", policía honesto

Un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) devolvió una bolsa con 30 mil pesos a un hombre que la había extraviado en un baño y que, con ese dinero, planeaba comprar un tanque de oxígeno para un familiar con covid-19.

El dinero era para comprar un tanque de oxígeno a su esposa, según le dijo el propietario del efectivo al oficial adscrito a la Subsecretaría de Control de Tránsito.

El agente, halló los fajos de billetes de 500 pesos dentro de una cangurera que estaba en un baño público de un mercado de la colonia Doctores.

Al revisar su contenido, el uniformado observó que había una manguera y en otra de las bolsas encontró los billetes. También había identificaciones y un número telefónico.

"Me quedé ahí afuera, para ver si el dueño regresaba y así poder entregársela, pero como no lo hizo regrese a mi zona para realizar mis labores y le di aviso a mis superiores sobre lo que me había encontrado", puntualizó.

Luego de encontrar una mochila con 30 mil pesos en efectivo al interior de un baño público, un policía de la #SSC los devolvió a su dueño, en la @AlcCuauhtemocMx. https://t.co/0HLGOf0Fsi pic.twitter.com/AintryEtcL — SSC CDMX (@SSC_CDMX) January 24, 2021

Norberto llamó a la persona que atendió y se identificó como la esposa del dueño de la maleta, de quien proporcionó los datos para su localización, por lo que los policías contactaron al dueño del bolso, y establecieron un lugar de encuentro para poder entregarle el artículo y todo su contenido.

El joven indicó que el dinero lo iba a utilizar para la compra de un tanque de oxígeno para su esposa y tras comprobar la propiedad, el uniformado devolvió el dinero.

"También le marcamos a la persona que le iba a vender el tanque, para que si acudiría y explicarle porque se había retrasado el joven con el pago. (..) venía del Estado de México", señaló el oficial.

Acciones como esta, además de que han demostrado la honestidad de Norberto Sánchez, también el agente ha probador ser valiente y estar dispuesto a salvaguardar a la ciudadanía, lo que lo ha llevado a ser en dos ocasiones El Policía del Mes.

"En octubre y noviembre de 2019. Frustré un robo a una camioneta de valores. Y con eso gané. Después un robo a cuentahabiente", declaró el uniformado, quien lleva 12 años laborando en la corporación policíaca, que es encabezada por Omar García Harfuch.

Sobre los estímulos que son entregados desde la llegada del jefe Namur, el policía señaló que sirven para que él y sus compañeros se esfuercen aún más en sus labores, ya que sus actos heroicos son reconocidos y gratificados.

Gracias a mi compañero Norberto Sánchez de @SSC_CDMX por demostrar lo que es la Policía; encontró una mochila con 30 mil pesos, buscó al dueño y entregó el dinero que sería utilizado para comprar un tanque de oxígeno. Tu ascenso está en proceso y será lo más rápido posible. pic.twitter.com/0Q3kO46QBu — Omar Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 24, 2021

cmo