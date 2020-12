Hallan a hermanos muertos por covid en casa de Tlalpan

Dos hermanos de 55 y 65 años de edad, respectivamente, fallecieron en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México aparentemente por los efectos de la covid-19, en tanto, la madre de ambos, de 80 años de edad, se encuentra grave en un hospital por la misma enfermedad.

Los vecinos encontraron a las víctimas en dos lugares de la casa, uno en su recámara y el otro en la cochera junto a su automóvil, pues parecía quiso salir a pedir ayuda, pero el padecimiento lo venció, de acuerdo a datos de El Universal.

Este hecho sucedió en una casa de la colonia Lomas de Padierna en Tlalpan ayer jueves.

ALERTAN SATURACIÓN EN CDMX

Junto a los llamados que ha hecho el gobierno de la Ciudad de México para que los capitalinos no salgan de sus casas, de modo que se pueda frenar el alto número de contagios, se presenta la saturación de hospitales, en tanto, se mantiene el semáforo con alerta naranaja.

"Si la ciudadanía no nos ayuda, tanto los centros de convalecencia como los hospitales estamos saturados y no vamos a tener en su momento para dónde movernos", alertó María Luisa Soriano Rodríguez, directora general del Hospital General de Zona No. 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en entrevista con La Silla Rota.

Asimismo, Javier Michel García Acosta, director del Hospital Temporal del Autódromo Hermanos Rodríguez, destacó que cuentan con capacidad para atender a 218 personas, pero que "estas camas no han sido suficientes al día de hoy".

Para dimensionar la situación, recordó que en mayo contaban sólo con 180 camas, las cuales fueron suficientes para brindar atención a pacientes con covid que van de leves a graves, y en octubre estuvieron a punto de cerrar este espacio debido a que habían disminuido los contagios.

El personal del Seguro Social estuvo en la conferencia vespertina para hacer un llamado a la población a quedarse en casa, ya que la situación actual es grave y si continúan realizando fiestas o reuniones eso va a empeorar.

La doctora Soriano Rodríguez, quien es directora del hospital híbrido que se ubica en Chalco, Estado de México, destacó que el personal de salud está agotado y que hace 9 meses, cuando inició la epidemia, tenían más manos, pero poco a poco algunos han enfermado o lamentablemente fallecido.

"Estando en la primera línea de batalla muchos hemos enfermado, nos hemos recuperado y regresamos a la atención. Otros no han tenido esa suerte, han perdido esa batalla, pero seguimos los que estamos ahí, al frente", enfatizó.