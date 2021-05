Hackean celular de senadora; delincuentes habrían robado 380 mil pesos a sus contactos

La senadora Geovanna Del Carmen Bañuelos de la Torre representante del estado de Zacatecas por el Partido del Trabajo (PT) fue víctima del hackeo de su cuenta de WhatsApp por parte de unos delincuentes, quienes en cuestión de un par de horas lograron defraudar a varios de sus contactos con más de 380 mil pesos.

En entrevista con La Silla Rota la integrante de la cámara alta detalló que los hechos ocurrieron el 12 de mayo pasado alrededor de las cuatro de la madrugada.

"Alrededor de las cuatro de la mañana recibí llamadas de mi mismo número, pero no había nadie detrás de la línea, evidentemente. Cuando colgué me puse a revisar y encontré un mensaje en el buzón y vi que me habían enviado un código para verificar mi cuenta y para certificar el cambio de número de mi Whatsapp",dijo.

Bañuelos señaló que por otras vías comenzó a recibir mensajes en el que le preguntaban sobre su estado de salud, fue ahí cuándo se percató que su celular había sido intervenido por un grupo de delincuentes quienes usurparon su identidad para solicitarle a más de 40 de sus contactos dinero en efectivo.

Su modus operandi consistió en hacerles creer a sus contactos que la senadora estaba involucrada en un accidente automovilístico y que necesitaba dinero en efectivo con urgencia.

"Yo ya no pude ingresar a la aplicación. Entre las 4:00 horas y 5:30 horas esta red de delincuentes les estuvo diciendo a mis contactos ( por mensajes de WhatsApp) que había sufrido un accidente automovilístico y que con la persona que me había accidentado estaba gravemente lesionada que necesitaba dinero con urgencia", aseguró.

A cada uno de los contactos de la senadora los criminales les pidieron la cantidad de 63 mil 520 pesos, pero solamente algunos de los conocidos de Bañuelos respondieron a esta solicitud, debido a la hora y a que algunos no contaban con esa cantidad de dinero en ese momento.

Algunas de las personas que fueron contactadas por los delincuentes eran legisladores, incluso dos de sus contactos estaban hospitalizados recuperándose de covid-19.

"Uno de mis contactos no tenía ese dinero en su cuenta y les dio su dirección para que pasaran por el dinero, pues porque creyó que era yo y que tenía esa emergencia que inventaron", recalcó.

Cuentas bancarias a las que se envió el dinero ya tienen antecedentes

En total los defraudadores lograron obtener un motín de 380 mil pesos, mismos que fueron destinados a cinco cuentas diferentes a través de transferencias y depósitos. La representante de la cámara alta proporcionó a este medio de comunicación cuatro de esas cuentas bancarias para prevenir a la ciudadanía.

1.-Cuenta BBVA

A nombre de Édgar Eduardo González Corona

Número de cuenta 1530 3584 76

2.-Cuenta BBVA

A nombre de Jesús Israel Márquez González

Número de cuenta 1538 112743

3.- Cuenta HSBC

A nombre de Jeniffer Nayeli Arreola

Número de cuenta 135077

4.- Cuenta HSBC

A nombre de José de Jesús González Uribe

Número de cuenta 4213 1661 3323 8281

Al recabar los números de cuenta y otros datos la senadora se presentó ese mismo día por la mañana ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México para interponer la denuncia correspondiente.

"Ahí me enteré que es un delito tristemente demasiado común que está de moda. Los elementos de la Policía de Investigación me dijeron que esas cinco cuentas ya tienen antecedentes de estar ligadas en delitos de extorsión y fraudes", declaró.

La afectada indicó que su proceso para levantar su denuncia fue rápido y efectivo por parte de las autoridades, sin embargo reconoció que en México existen carencias para investigar este tipo de ciber-delitos.

"Me siento vulnerable ante la delincuencia. En el WhatsApp tienes absolutamente toda la información tanto pública como privada. Y además me siento apenada con mis compañeros legisladores y con mi familia. También estoy enfadada porque mucha de esas personas de buena fe pensaron que me estaban ayudando y perdieron algo de su patrimonio", finalizó la senadora.

En la carpeta de investigación CI-FICUH/CUH-5/UI-2 S/D/0539/05-2021 obran más detalles sobre el delito del que fue víctima Bañuelos el cual fue catalogado por el Ministerio Público como usurpación de identidad.

