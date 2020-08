"Hacíamos uniformes escolares, pero la pandemia nos dejó sin trabajo"

Martín Menchaca y Susana Salinas Flores tienen mucho tiempo libre. Pero en lugar de eso, preferirían estar en la venta de los uniformes escolares que fabrican y que año con año les han dejado ingresos para vivir.

Este 2020 no ha sido así. Aunque empezaron a hacerlos desde marzo pasado, como hacen cada año, para mayo se dieron cuenta que la pandemia impediría que los vendieran a partir de julio. Pero ya estaban endeudados y sin ventas, y ahora no tienen ingresos, pues los niños no volverán a clases este agosto, y como se ven las cosas, no lo harán en lo que resta del año.

"Me dedico a hacer uniformes escolares y vamos a las escuelas a vender, pero con esto de la pandemia pues nos quitaron nuestra fuente de trabajo. Tenemos que cumplir los compromisos que tenemos y no podemos sacarlos adelante, pensamos que iba a durar poco pero ya se prolongó demasiado. ¿Hasta dónde va a llegar esto? No tenemos recursos para nosotros. Ya somos de la tercera edad y no tenemos ayuda del gobierno", dice a La Silla Rota doña Susana.

La pareja es una de tantas que aprovechaba para poner a la venta artículos para el regreso a clases y que ahora ha visto desplomarse sus ingresos, tal como ocurre también con las papelerías.

VENDÍAN UNIFORMES DE JULIO A OCTUBRE

Su esposo Martín recuerda que cada año la venta de uniformes escolares comenzaba en julio, apenas terminaba el ciclo escolar. La venta se extendía hasta el mes de octubre e incluso a principios de noviembre.

Después, iniciaba la venta de ropa invernal que también fabrican, en la romería que se instalaba a fin de año en la explanada de la alcaldía de Venustiano Carranza, pero la mejor vendimia y la que dejaba más ganancias era la de uniformes escolares, dice con nostalgia.

Era una venta directa, hecha desde un auto, que era rodeado por los papás de los niños. Hacían ropa para un kínder, dos primarias y tres secundarias.

"El principal movimiento es afuera de las escuelas, en auto. Los primeros días nos rodean", recuerda con añoranza.

LOS UNIFORMES ESTÁN ALMACENADOS

Este año pensaba que sería igual y como habían hecho anteriormente, desde marzo él y su esposa comenzaron a hacer los uniformes. Fue el mismo mes que comenzaron a expandirse los casos de covid-19 en México. Don Martín pensó que para mayo o junio estaría domada la pandemia que ha puesto de cabeza a la economía mundial y eso permitiría el regreso a las aulas de millones de estudiantes. Pero en mayo se dio cuenta que duraría más de lo que en principio se había calculado y dejó de hacer uniformes.

"Está almacenado. Nos hizo falta fabricar más. Ya no quisimos arriesgar más, pues usábamos de la tarjeta de crédito para comprar, pero al ver la situación pues ya ni modo, ya estaba hecho. Fabricamos un 40 por ciento. La inversión está detenida y no tenemos ingreso", explica.

"Pensamos que iba a ser más leve", expresa.

Explica que cuando inician las ventas ya no se pueden dedicar a fabricar los uniformes, por eso los hacen con tantos meses de anticipación, porque además son sólo él su esposa y a veces una o dos costureras que contratan para esos meses.

VENTA INVERNAL EN VEREMOS

Con lo que obtienen de ganancias financian la ropa de invierno que venden en la explanada de la Venustiano Carranza, ahí donde hay un avión como biblioteca.

Pero ahora sin ganancias no puede hacer los mamelucos, suéteres, chamarras y bufandas para sobrevivir el invierno. Para colmo de males, ni siquiera tiene la certeza que se llegue a poner dicha venta, ya que este año ha visto que se cancelan muchos eventos.

Ahora todo está detenido y no nos han avisado nada

Incluso, dice que no tienen dinero guardado, ya que todo lo reinvierten.

Sobre si ha recurrido a algún préstamo del gobierno federal, como el ofrecido por un monto de 25 mil pesos, se muestra escéptico de que pueda obtener el beneficio, porque no factura, ya que trabaja directo con los papás. Tampoco tiene convenios con el director de alguna escuela, para hacerle descuentos.

SON SÓLO ÉL Y SU ESPOSA

Encuentra una ventaja en su situación, y es que ya sólo está él y su esposa. Sus hijos ya crecieron. Pero ya no quieren volver a empezar otro negocio, no mientras estén endeudados.

Ya no queremos empezar de cero y queremos deshacernos de la deuda. Estamos a la deriva. No tenemos aún el apoyo para adultos mayores, yo tengo 66 años de edad y ella 67, tampoco tengo pensión, apenas la estoy tramitando pues sí reúno mil semanas de cotización

También ve otra desventaja en su rubro: dice que la gente que se dedica a hacer uniformes no están organizados, como hacen otros grupos, y eso hace que no se visibilicen.

Una ventaja más es que sus hijos les ayudan con los gastos, concluye.

(MJP)