Habrá parquímetros en Coyoacán a partir de 2020: Manuel Negrete

“Hemos hablado con ellos de que no es posible que tengan cuotas fijas, cuando no están permitidas. Es más, a mí me han cobrado entre 80 y 100 pesos por dejar mi auto. En algunas ocasiones les comenté si en el precio va incluida la lavada. Eso se acabó y pronto habrá parquímetros”, explicó Negrete Arias.