Habitantes de Palo Alto piden ayuda para evitar venta de su propiedad

Representantes de la unidad habitacional Palo Alto, en Cuajimalpa, acudieron esta mañana a Palacio Nacional y al Antiguo Palacio del Ayuntamiento, para pedir ayuda tanto a la presidencia de la República como al gobierno de la Ciudad de México, con el objetivo de evitar que por una orden judicial se liquide a la cooperativa formada en los años 70 del siglo pasado y los obliguen a vender su vivienda.

De acuerdo con el abogado de la cooperativa Palo Alto, Luis Márquez, buscan que en la diligencia judicial del 29 de junio, ordenada por el decimocuarto tribunal colegiado en materia civil, programada a las 10:30 am, ordenada para que se presenten los miembros de la Comisión Liquidadora y ejecutar la designación de los bienes de la cooperativa, no se les trate como vándalos a las personas que ahí viven, pues el juez solicitó el apoyo de la Guardia Nacional. Pero, sobre todo, buscan garantizar que el derecho a la vivienda de las 300 familias que ahí viven se garantice y no sean obligados a vender su propiedad.

"Que se atienda a la utilidad social de la cooperativa y por ello todos los poderes deben velar por el derecho colectivo a la vivienda adecuada que esto representa y por ello no puede darse la venta del patrimonio de los socios", dijo a La Silla Rota.

ANTIGUO CONFLICTO

La cooperativa se encuentra ubicada en el kilómetro 14.5 de la carretera México Toluca. Extrabajadores de minas se asentaron ahí a partir de 1972, luego de negociaciones con los antiguos dueños. Con el apoyo de organizaciones levantaron una unidad habitacional.

Aunque inicialmente no había edificios corporativos, la zona cambió y en los 90 se comenzó a llenar de ese tipo de construcciones, con el auge de Santa Fe, donde se encuentra Palo Alto, que es tapado a ciertas horas del día por el famoso edificio del pantalón.

En paralelo con el crecimiento de Santa Fe, en los años 90, un grupo de cooperativistas de Palo Alto pidió cancelar el registro a la organización, para poder vender su parte. Se ha tratado de un juicio de años. Aunque judicialmente se ordenó la liquidación de la cooperativa, se pidió respetar el derecho a la vivienda de las personas que viven ahí desde 1974.

Sin embargo, recientemente un juez ordenó que además de liquidar se cuantifiquen los bienes de quienes vivan ahí, para pagárselos y que el total del costo del predio es de mil 300 millones de pesos, a través de una comisión Liquidadora. Con eso, además de dejar sin casas a las cerca de 2 mil 500 personas de 300 familias que ahí viven, sería la puerta de entrada para que empresas inmobiliarias se hicieran del codiciado terreno, con una extensión de 46 mil 242 metros.

"Estamos en la zona de más alto plusvalor habitacional, eso genera muchos intereses de gente externa que lo ve como un gran negocio. En este juicio se logró una Comisión Liquidadora que no respeta la formalidad que establece la ley para los integrantes. Entre los disidentes que lograron meter hay un contador público y dos supuestos cooperativistas de una figura llamada Consejo Superior de Cooperativismo", explicó.

"¿Qué han hecho? Han buscado insistentemente la venta de la cooperativa proponiéndoselo al juez, haciéndole ver que es la mejor opción para los socios. Este año presentaron el último proyecto de liquidación y de forma inexplicable observamos que el juez, luego de muchos años le apura mucho que el juicio se resuelva. En este proyecto cuantifican nuestros bienes y nos quieren hacer creer que el terreno vale más de mil 300 millones de pesos.

"Nos quieren cobrar el 12 por ciento de honorarios sobre esa cantidad y que nos definamos y votemos si queremos vender una parte o todo de la cooperativa, que vaya la autoridad a hacer un inventario, un avalúo y conocer el estatus y que les entreguen los bienes comunes para que empiecen con los procesos de venta, esto lo admite el juez y ya se discutió y no tiene que hacerse", continuó.

IRÍA LA GUARDIA NACIONAL

Además del avalúo se pide que cuando se haga, acudan elementos de la Guardia Nacional para hacer las peticiones de la Comisión Liquidadora.

"Hay muchos intereses detrás, ya se descararon y se quieren llevar más de 150 millones de pesos, para nosotros es una ofensa, esto no se creó para lucrar. Están buscando un proceso de venta para despojarnos de nuestros bienes, justificando un supuesto proceso", añadió Márquez.

Por eso acudieron a dar a conocer su caso a otras autoridades y otros poderes para que pongan cartas en el asunto.

"La intervención de la Guardia Nacional nos pone como vándalos, puede tornarse en acto de violencia innecesaria, no somos vándalos para llevar a cabo cualquier acción judicial que esté justificada. Eso es lo que venimos a hacer, manifestarnos y pedir la intervención de otras autoridades para que pongan atención y ver el riesgo de que se pierda un referente para otras organizaciones, para la misma Constitución y que es importante que se de cuenta y se cumpla con responsabilidad", concluyó.





(SAB)