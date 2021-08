Guerra entre Sheinbaum y alcaldes de oposición: por transición, facultades y presupuesto

El zafarrancho registrado este 30 de agosto afuera del Congreso de la Ciudad de México, en el que resultó golpeada la alcaldesa electa de Álvaro Obregón, Lía Limón, está precedido por una serie de desencuentros entre los nueve integrantes de la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México y el gobierno capitalino.

Los temas que han enfrentado a los alcaldes de Álvaro Obregón, Lía Limón; Azcapotzalco, Margarita Saldaña; Tlalpan, Alfa González; Benito Juárez, Santiago Taboada; Coyoacán, Giovanni Gutiérrez; Cuajimalpa, Adrián Rubalcava; Magdalena Contreras, Luis Gerardo Quijano; y Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, con el gobierno capitalino son la transición entre las salientes y las entrantes administraciones, que comenzará el 1 de septiembre, un mes antes de que inicie su gobierno.

A ello se suma el presupuesto participativo, del cual se encargarán las alcaldías y las reformas de último minuto sobre seguridad y usos de suelo, que quitan facultades a las alcaldías. Además, los alcaldes desde hace dos meses han pedido ser recibidos por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien se negó a reunirse con ellos y dijo que lo haría hasta septiembre.

Los alcaldes acudieron este lunes 30 de agosto al Congreso, para dar conferencia y expresar su inconformidad por las reformas en sesión extraordinaria sobre seguridad que podrían restarles facultades, al plantear el gobierno capitalino que las patrullas de las demarcaciones fueran iguales a las de la ciudad.

Lo anterior parecía una respuesta a la intención de los alcaldes de buscar conformar una sola imagen de gobierno y establecer un sistema de seguridad para las alcaldías de la UNACDMX, como anunciaron el 14 de junio, cuando fundaron la UNA-CDMX.

Pronunciamiento de Tania Larios, diputada local electa perteneciente a la bancada del PRI

YA HABÍAN ANUNCIADO VISITA

Los alcaldes ya habían anunciado su visita al Congreso desde el 29 de agosto. Pero este lunes un cerco policíaco los recibió. Además del golpe que presuntamente policías le dieron a Limón, también recibieron descargas eléctricas, aseguró el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe quien dijo que la orden era "madrearlos".

Agregó que la sesión en el Congreso era "un polvorín porque a los alcaldes nos han venido poniendo el pie y atropellando el diálogo político. Ah, pero se obstinaron en su extraordinario y a golpes y con la policía, nada que con diálogo político, fue a escudazos, a pedradas y a toques fue como nos recibieron".

El zafarrancho aceleró la programación de la reunión entre Sheinbaum y los alcaldes, que, de acuerdo con el secretario de Gobierno capitalino, Martí Batres, será el 2 y de 3 septiembre próximos.

Tabe declaró a medios de comunicación que esperan no se trate de una reunión para sacarse la foto, sino para cambiar el tono de la relación.

"¿Qué tono de discurso hemos tenido del gobierno de la ciudad? De atropello. Primera decisión, el 7 de julio, que fue posponer la transición, son varias decisiones. Ese es el tono que no queremos y con eso de nuestra parte va a haber respeto y la disposición a trabajar por el bien de la ciudadanía, pero si nos van a estar atropelle y atropelle y luego quieren una foto, pues que se queden con su foto, lo que queremos es una reunión donde dejen de quitarnos facultades y de que ellos pueden solos. No es cierto, menos atropellándonos y por eso vinimos a manifestarnos pacíficamente", remarcó.

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso capitalino pide la fuerza pública para el periodo extraordinario

CON DIFERENTE VARA

En la agenda de Claudia Sheinbaum, ha sido más importante reunirse con las gobernadoras electas de Morena, y luego de otros partidos, que con los alcaldes electos de la oposición en la Ciudad de México, que ella gobierna.

Con las mandatarias electas ya se reunió dos veces desde que pasaron las elecciones. La más reciente apenas el 26 de agosto, cuando se reunió con gobernadoras y diputadas electas además de otros partidos, en el complejo cultural Los Pinos. Pero antes, el 17 de julio en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, recibió a las gobernadoras electas de Guerrero, Colima, Baja California, Tlaxcala y Campeche, Evelyn Salgado, Indira Vizcaíno, Marina del Pilar Ávila, Lorena Cuéllar y Layda Sansores, respectivamente.

El motivo del desayuno fue acordar trabajar desde sus cargos para dar continuidad a la cuarta transformación "y acabar con el régimen de corrupción y privilegios de los gobiernos anteriores", informó el área de comunicación social del gobierno capitalino.

EN EL MOMENTO ADECUADO

En cambio, a las y los alcaldes electos de la oposición, que le pidieron reunión desde el 5 de julio, luego de recibir su constancia de triunfo, no los ha recibido. El 22 de julio dijo que lo haría "en el momento adecuado".

El 16 de agosto la UNACDMX se quejó de que había pedido 5 veces reunirse con Sheinbaum. La Secretaría de Gobierno, ya encabezada por Martí Batres, replicó que sería en el momento legal adecuado.

Con los alcaldes la decisión de no iniciar siquiera la transición tomó forma jurídica, en una publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Apenas el pasado 7 de julio la Secretaría de la Contraloría capitalina modificó el título 4 de los Lineamientos para la integración de la Comisión de Transición en el Proceso de Entrega Recepción de las Alcaldías, que apenas había sido modificado menos de un mes antes, el 11 de junio pasado.

En ese anterior documento se establecía que la comisión de entrega recepción comenzaría a partir de que los alcaldes electos recibieran su constancia de mayoría, lo que ocurrió el 10 de junio.

Pero en la nueva redacción, se establece que la comisión de transición sería instalada a partir del 1 de septiembre del año en que se hayan celebrado las elecciones, cuando ya estuvieran resueltas las impugnaciones electorales.

Fue algo que molestó a los alcaldes de oposición, agrupados en la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México.

El alcalde electo de Magdalena Contreras, Luis Gerardo Quijano, explicó cómo les afectaría.

"Nos afecta mucho no tenerlo de manera oportuna, no contamos con información necesaria para el programa de gobierno 2022, para saber en que invirtió la alcaldía, a ver si compraron vehículos o no y si no para presupuestar vehículos operativos, para fugas de agua, reparar baches, son cosas que debemos conocer y al no hacerlo entorpecen una adecuada planeación", explicó en julio pasado a La Silla Rota.

EXTRAÑO

Fue bajo ese contexto que los integrantes de la UNACDMX acudieron la mañana de este lunes 30 de agosto al Congreso. Ya desde un día antes se habían quejado del cerco policiaco y con vallas, aunque el secretario de Gobierno, Martí Batres, aclaró que el dispositivo de seguridad lo solicitó la presidenta de la Mesa Directiva, la panista Patricia Báez.

Pero a su vez el funcionario dijo que se le hizo extraño lo ocurrido y que no supo lo que pasó, y añadió que, con una llamada, los alcaldes hubieran podido pasar.

"Son situaciones que me extrañan mucho, no me explico cómo pasó esto, era muy sencillo para los alcaldes mantener comunicación, nos hubieran dicho ´a tal hora vamos a llegar por este punto´ y hubiéramos facilitado las cosas para su encuentro con el Congreso. Me parece extraño porque estaba justo en un ejercicio de dialogo con las fuerzas legislativas, resolviendo temas que son de su interés", expuso el senador con licencia.

Ante medios de comunicación, Tabe se refirió a las palabras de Batres y dijo que era un intento de revertir la situación.

"Van a querer voltear la tortilla, que nosotros somos los responsables y que el PAN pidió la policía. Que no se hagan bolas, los responsables de seguridad y el gobierno son el gobierno de la ciudad, el secretario de Gobierno y de Seguridad. Ahora, ¿de cuándo acá la presidente del Congreso gobierna las calles del Centro Histórico? Por Dios, es ridículo, lo que quieren hacer es hacernos creer que ente nosotros nos ponemos el pie. No es cierto. Obviamente fue una orden expresa para no dejar pasar a los alcaldes, para bloquear el Congreso y encerrarlo en una burbuja de cristal porque querían atropellarnos. Lo único que queríamos era pasar y fue con violencia y represión que respondieron".

NO ES BLOQUEO

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se refirió a la presencia policíaca en el Centro Histórico y dijo que no hay un bloqueo, sino que se trata de un operativo con miras al festejo de los 200 años de independencia.

Por su parte la Junta de Coordinación Política del Congreso, órgano donde se encuentran representadas las bancadas parlamentarias, condenó la violencia y refrendó su disposición de mantener el recinto abierto al pueblo, "para que todos los ciudadanos interesados en presenciar las sesiones de trabajo puedan hacerlo sin ningún impedimento".

También pidió hacer una investigación para deslindar responsabilidades y sancionar a quienes agredieron a algunos alcaldes y ciudadanos.

El vicecoordinador de Morena en el Congreso, José Luis Rodríguez, solicitó ante el Pleno la celebración de un encuentro entre la Jucopo y las y los alcaldes electos que acudieron al Recinto de Donceles y Allende.

Durante la reunión las y los Coordinadores parlamentarios escucharon los planteamientos de los alcaldes electos de Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Coyoacán, Azcapotzalco y Tlalpan, Lía Limón, Sandra Cuevas, Mauricio Tabe, Santiago Taboada, Giovanni Gutiérrez, Margarita Saldaña y Alfa González, respectivamente.

La dirigente del PRD capitalino, Nora Arias, condenó la agresión a los alcaldes y exigió a la jefa de Gobierno respetar a la ciudadanía y a los gobiernos que ahora representan las alcaldesas y alcaldes de la oposición, que también fueron electos por los ciudadanos.

"Basta de agresiones y malos tratos".

"GUERRA SUCIA", MORENA NIEGA AGRESIONES

El Comité Ejecutivo de Morena rechazó la "guerra sucia" de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México, asegura que con mentiras, engaños y calumnias buscan crear una percepción de ingobernabilidad y violencia política en el país.

Mediante un comunicado señaló a los militantes del Partido Acción Nacional de provocar a los policías e iniciar la confrontación, "pretenden victimizarse", enfatizaron.

Asimismo manifestó que en señal de que hay apertura al diálogo, Martí Batres estaba dialogando con los coordinadores parlamentarios del PAN, PRI y PRD, Christian Von Roehrich, Tonatiu González y Víctor Hugo lobo, mientras ocurría el disturbio.

UNACDMX INSISTE, QUIERE REUNIRSE INMEDIATAMENTE CON SHEINBAUM

Tras el altercado que dejó a Lía Limón herida, UNACDMX solicitó reunirse inmediatamente con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum para dialogar.

Los alcaldes de oposición le adjudican este conflicto al periodo extraordinario del Congreso capitalino, pues consideran que vulnera los intereses de la ciudadanía que "ya representan".

"Las reformas que buscan impulsar los diputados de Morena en el último día y a la última hora de este periodo, afectan directamente a toda la ciudadanía de esta capital", manifestaron.

ANAYA ACUSA TIEMPOS AUTÓCRATAS

Ricardo Anaya se pronunció esta noche en Twitter mostrando su apoyo con la alcaldesa electa, Lía Limón y con todos los agredidos por la "tropelía infame" ocurrida frente al Congreso.

La agresión a las alcaldesas y a los alcaldes de la Ciudad de México es una tropelía infame. Son tiempos de autócratas. Mi absoluta solidaridad con @lialimon y con todas y todos los agredidos. ¡Ni un paso atrás! — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) August 31, 2021

(SAB)