Grupo de choque sitia Atizapán para evitar protesta vecinal por puente

ATIZAPÁN.- Por segundo día consecutivo, un centenar de hombres, vestidos con pants y gorra y presuntamente integrantes de un grupo de choque identificado como "Los Julios", arribaron esta mañana a Lomas de Atizapán, en este municipio, para sitiar las calles y desalentar la manifestación a la que convocaron los vecinos de este fraccionamiento para protestar en contra de la construcción del distribuidor vial de la avenida Adolfo Ruiz Cortines.

Desde las 08:00 horas de este viernes, los sujetos arribaron a bordo de microbuses a la esquina de las avenidas Adolfo Ruiz Cortines y Presidente Adolfo López Mateos, donde ayer iniciaron las obras de construcción del nuevo puente y, posteriormente, se distribuyeron en grupos de entre seis y ocho hombres en cada una de las 16 calles que conforman este fraccionamiento.

Mientras que una treintena más, incluyendo menores de edad, y con palos y piedras en mano, se concentró frente a la Unidad Habitacional 27 de septiembre, para intimidar a los vecinos que se oponen a dicha obra, en la que el Gobierno de Atizapán destinará más de 85 millones de pesos de las arcas municipales.

A este despliegue, se sumó la presencia de otro centenar de policías municipales, quienes también se movilizaron desde la calle Emiliano Zapata Sur hasta Presidente Adolfo López Mateos, para evitar la reunión de los ciudadanos, en su mayoría, de la tercera edad.

"Ayer nos agredieron. Hoy nos vienen a amedrentar en nuestras propias casas. Estamos en el parque y solo pasan patrullas con sirenas para intimidarnos. Yo soy ama de casa y, hace rato, los golpeadores me mandaban de besos y decían que iban a aprovechar cuando me descuidara, a otros se les pusieron de frente con palos", relató una vecina.

Mejorará la conectividad

El Ayuntamiento de Atizapán informó que la obra, consistente en un puente vehicular de 380 metros de longitud y de un carril por sentido, mejorará la conectividad de 20 mil vehículos diariamente y reducirá los tiempos de traslado, toda vez que en el lugar presuntamente se generan fuertes embotellamientos vehiculares.

Aseguró que ésta cuenta con las autorizaciones y permisos estatales y municipales correspondientes para su ejecución, como la Resolución 22100007L/DGOIA/RESOL/046/2020 de la Secretaría del Medio Ambiente estatal, por lo que dijo que es falso que se esté dando un ecocidio en lugar, pues se realizará el trasplante de 58 árboles y el retiro de 55 más será sustituido por 550 árboles de diversas especies acordes al suelo del lugar.

Asimismo, reconoció la detención ayer de dos masculinos y una mujer, de 28, 60 y 27 años de edad, respectivamente, por el delito de "resistencia", aunque no mencionó la relación que había con el centenar de hombres que han estado en la zona por dos días, aunque éstos trataron de hacerse pasar por trabajadores de la constructora responsable de la obra, sin portar algún uniforme o credencial que los acredite como tal y sin participar directamente en los trabajos de construcción. La Silla Rota pidió información a la autoridad sobre la relación que había entre estos hombres y la obra, aunque no se obtuvo respuesta hasta la publicación de esta nota informativa.

Crece la inconformidad

Alrededor de las 11:30 horas, 60 vecinos de Lomas de Atizapán salieron de sus hogares para exigir que se frene la obra hasta que la alcaldesa Ruth Olvera Nieto no asista al fraccionamiento y explique a los vecinos en qué consiste y cómo es que resolverá un problema de movilidad aparentemente inexistente en la zona.

"No nos vamos a quedar callados, aunque nos sitien la comunidad, pues no se le ha dado alguna audiencia a los vecinos, siempre han tratado de imponer la obra, a pesar de que nosotros somos los que pagamos los impuestos con los que se construirá esta obra que no hace falta en ese lugar", comentó una vecina.

De acuerdo con los colonos, esta misma obra intentó construirse hace aproximadamente 10 años, en la administración del priista David Castañeda, quien también encontró resistencia vecinal y aunque se mantuvo firme en la edificación del puente, la constructora a cargo corroboró que el terreno no era viable para un proyecto de este tipo, por lo que terminó cancelándola.

"David Castañeda intentó ponernos el puente y fracasó porque se dio cuenta que no era viable, cuando ya habían perforado varios ductos de agua potable que pasan por aquí y que alimentan la parte norte de Atizapán. En ese momento, abrieron una gran zanja y ocasionaron que una mujer perdiera la vida al caer en ella; solo así desistieron del puente. Ahora viene Ruth Olvera y se empeña en querer hacer una obra que solo será para su beneficio económico, esperemos que no tenga que suceder la muerte de un vecino más para que se dé cuenta que no hace falta", subrayó Hugo, quien habita esta localidad.

Generará inundaciones

De acuerdo con los inconformes, el distribuidor vial está mal planteado desde su origen, pues es un puente que no resolverá el poco congestionamiento vial que se presentaba en horas pico, debido al semáforo que conecta a ambas vialidades.

"Lo único para lo que va a servir ese puente es para saltarse el semáforo, pero ahora sí originará tráfico en la parte baja, que es la que utilizaríamos para ir a las Bodegas de Atizapán. Mi hijo menor de edad me preguntó que qué harían en el crucero y cuando le conté, me dijo que ahí no estaba el problema de circulación sino en la zona de México 86, como es posible que un adolescente tenga más claridad y consciencia que las propias autoridades", subrayó Mónica, también vecina de esta comunidad.

Para los vecinos, esta obra también generará un daño ecológico en la zona, pues el camellón que dividía ambos sentidos de la circulación desaparecerá junto con los más de 90 árboles de más de 40 años de antigüedad que fueron talados en el último mes, 50 de ellos, ayer, y que servían como un muro de contención de las aguas que bajan de la Zona Esmeralda durante la temporada de lluvias.

"El camellón servía para amortiguar las aguas en la época de lluvia y ahora que lo van a quitar, todo el líquido que baja de Galerías Atizapán se va a acumular aquí, donde naturalmente se hace un vado y pues el puente tampoco se va a poder utilizar porque va a estar inundado en el extremo norte, porque no hay otra salida. Es una cuestión de simple lógica", apuntó otro vecino.

(Sharira Abundez)