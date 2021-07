Grave, situación de abandono de perros en el país; estadísticas, terribles

El granito de arena que aporto para los perros que están en situación de calle es tener presente que no puedo ayudar a todos los cachorros que no tienen hogar, así que atiendo a los que están en la zona donde yo vivo. Trabajo con varios veterinarios, cada uno en su especialidad. Si el perro no está herido o enfermo, lo resguardo siempre con la esperanza de que su familia lo busque, pero pasado un periodo prudente, inicio con su esterilización, vacunación y desparasitación