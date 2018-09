Granizada inunda casa y ahoga a un perro en la CDMX

La tarde de este sábado, una granizada pintó el norte de la Ciudad de México de blanco, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza fueron las delegaciones que más afectadas, en las dos últimas se emitió alerta naranja.

Dicha lluvia provocó varias inundaciones, como en la casa de Dan, un usuario de redes sociales que reportó a través de Twitter como se inundaba su casa.

En un video de medio minuto, muestra como la corriente invade su domicilio, al igual que la casa de la señora que le renta la casa, donde se ve a un perro tratando de nada entre el agua y el granizo.

La cada de Dan, como se llama en la red social, es entre las calles Norte 170 y Norte 601, en la delegación Venustiano Carranza.

La fuerza de la corriente es tal que no le deja salir de su casa y por ello no puede salir a rescatar al perro. Él también tiene mascotas en su casa.

En una actualización en la red social detalla que luego de hora y media de haber reportado los hechos, sólo hay policías en el lugar, pero ni bomberos, ni protección civil hacen presencia.

Luego, informa que con ayuda de un vecino logró salir de la vivienda y junto a sus perros se resguardan en la casa de alado en la planta alta.

Sobre el perro atrapado, asegura que falleció ahogado, que intentó salvarlo pero la fuerza de la corriente no lo dejaba salir, recuperó el cuerpo de la mascota posteriormente.

... recuperar su cuerpo con ayuda de los vecinos, no fue falta de empatía de mi parte, traté de salvarlo y no pude, no pude hacer más y cargaré con eso toda mi vida, lo siento mucho Draco, donde quiera que estés /4