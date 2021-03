Gran afluencia y orden en primer día de vacunación en Azcapotzalco

Desde las cinco de la mañana adultos mayores residentes de la alcaldía Azcapotzalco se comenzaron a formarse en la Arena de la Ciudad de México, donde este miércoles inició la jornada de vacunación contra la covid-19.

Así la fila de acceso a la Arena de la Ciudad de México de la alcaldía Azcapotzalco, donde hoy arranca la jornada de vacunación para adultos mayores contra el COVID19.

En la alcaldía Azcapotzalco la vacunación será del 10 al 16 de marzo y las dos macrounidades para aplicar el biológico están ubicadas en la UAM Azcapotzalco y la Arena Ciudad de México.

Ya arrancamos con el Programa Nacional de Vacunación para adultos de 60 años y más en Azcapotzalco.



Me comparten estas fotos de las 2 macrounidades ubicadas en UAM Azcapotzalco y Arena Ciudad de México.



Recuerden traer ropa cómoda y llegar desayunados.
— Claudia Sheinbaum

Una de las primeras en llegar fue Adriana de 65 años, quien tenía cita a las 11 de la mañana para la aplicación de la dosis, pero ella y su hija decidieron formarse desde antes, porque tenían miedo de no alcanzar vacunas.

"¿Tanto esperar para que me dijeran que ya se acabó? no. Por eso mejor decidimos madrugar. Por un día no nos va a pasar nada y además va a valer la pena", dijo la habitantes de la zona de Claveria.

Arena de la Ciudad de México. Para las personas con discapacidad hay un acceso exclusivo. Los pacientes pueden ingresar con un acompañante y solo es necesario que muestren su INE.

Jornada de vacunación contra la covid-19 en la Arena Ciudad de México, Azcapotzalco

En un recorrido que realizó La Silla Rota en el lugar, se constató que el ingreso de los adultos mayores comenzó antes de las 8 de la mañana y los primeros vacunados salieron alrededor de las 10:00 horas.

Adultos mayores son vacunados contra Covid en la Arena México, como parte de los asignados a la alcaldía Azcapotzalco.





