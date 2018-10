Graban a narco convoy en Naucalpan

ANTONIO NIETO 24/10/2018 01:22 p.m.

Cámaras del C4 videograbaron un convoy de al menos ocho camionetas con hombres encapuchados y armados con rifles de asalto AK-47, en Colinas de San Mateo, Naucalpan.

El hecho sucedió la noche del domingo pasado, sobre Avenida del Río, de acuerdo con los operadores del C4 que, en tiempo real, captaron el movimiento de los sospechosos.

No obstante, acordaron no dar aviso a la Policía Municipal. "No, porque los van a matar", se oye decir a uno de los servidores públicos.

Durante un par de minutos, los pistoleros descendieron de los vehículos y amagaron con entrar a un domicilio, pero posteriormente regresaron a las camionetas y se marcharon.

Por estos hechos, confirmaron fuentes del Gobierno del Estado de México, no hay denuncia alguna.

Todavía no está identificado el grupo delictivo que recorrió Avenida del Río, rumbo a El Mirador.

