Gobiernos dicen no hay enfermos; "la contaminación me mandó a urgencias"

Por los altos niveles de contaminación en la Ciudad de México, testimonios recabados por LA SILLA ROTA dieron cuenta de cómo a personas con padecimientos respiratorios les han recomendado irse de la capital del país

Y no sólo pega a la salud de los capitalinos; también "asfixia" a sus bolsillos. Mientras que las secretarías de Salud federal y de la Ciudad de México informaron que no hay un incremento en el número de casos por padecimientos respiratorios y enfatizaron que por ahora no existe una situación de emergencia, médicos particulares advierten un alza en las consultas de hasta 60% donde se destacan las visitas por padecimientos respiratorios como rinitis alérgica, que causa síntomas similares al de un resfriado: secreción nasal, ardor en los ojos, congestión, estornudos y presión en los senos nasales.

La Secretaría de Salud federal informó que en el INER no se ha registrado aumento en el Servicio de Urgencias por afecciones respiratorias como: asma, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), infecciones respiratorias agudas, rinitis o sinusitis.

Incendios forestales, las altas temperaturas y la baja intensidad del viento se convirtieron en la tríada perfecta para que la bruma cubriera la capital del país, que fácilmente podría ser confundida con cualquier ciudad de China o la India.

Las personas que acuden a consultas privadas para recibir atención médica gastan entre 30 y 120 pesos; la suma se eleva hasta 500 o 600 pesos si acuden con algún especialista.

Un ejemplo de la crisis es Emilia. Ella sí llegó a urgencias del IMSS. Ardor en los ojos, congestión nasal y estornudos frecuentes son algunos de los síntomas que suele tener ella por la rinitis alérgica que padece, pero en esta ocasión la contaminación que cubre la Ciudad de México la llevó a parar al hospital. "Esquivé desde el viernes la contaminación, pero hoy de plano fui a parar a urgencias", relata molesta.

El lunes por la mañana, Germán Martínez Cázares, director general del IMSS, dijo que aún no tenían reporte de personas enfermas por la contaminación, pero a lo largo del día la situación cambió.

Debido a su alergia, Emilia huyó de la contaminación desde el viernes pasado y aunque creía haberse salvado, este lunes terminó en el área de urgencias de una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social.

En esta ocasión los síntomas de su rinitis se agravaron a causa de la contaminación y sus bronquios se cerraron, a pesar de que todo el tiempo usó cubrebocas.

Yolanda, una mujer de 63 años quien sufre de hipertensión y diabetes, afirma que a ella "sí le pega la contaminación ambiental, me arden los ojos, me empiezan a llorar y se me hinchan, por eso decidí andar con mi cubrebocas dentro y fuera de casa". Es la única persona que se detectó con cubrebocas.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis anunció que se mantiene la contingencia ambiental atmosférica extraordinaria por partículas (PM 2.5) y por ozono también, por lo que las medidas se endurecerán y se activa el Doble Hoy No Circula.

En el comunicado extendido, la CAMe notificó que mañana miércoles 15 de mayo los siguientes vehículos no circularán de las 5:00 a las 22:00 horas:

* Todos los vehículos con holograma de verificación 2.

* Todos los vehículos con holograma de verificación 1, terminación de placa de circulación NON y todos los vehículos con engomado de color rojo, terminación de placa de circulación 3 y 4.

* Los vehículos sin holograma de verificación o con placas formadas por letras no circulan.

* Todos los vehículos automotores de servicio particular con placas de circulación del extranjero o de otras entidades federativas que no porten el holograma de verificación "00", "0" o Exento; así como los que porten pase turístico, serán considerados como holograma de verificación 2, por lo que deberán suspender su circulación de las 5:00 a las 22:00 horas.

* Todos los vehículos destinados al servicio de transporte de carga con placa federal o local, deberán de acatar la restricción a la circulación de las 06:00 a las 10:00 horas.

* Todos los vehículos de reparto de gasolina, diésel y gas licuado de petróleo con holograma 1 y 2 terminación de placa de circulación NON deberán suspender su circulación de las 5:00 a las 22:00 horas.

Los vehículos que porten el holograma Cero o Doble Cero vigente, están exentos de las limitaciones a la circulación.

A OTROS LES VALIÓ

En recorridos de LA SILLA ROTA también se dio testimonio de que, pese al llamado a cuidar la salud y evitar diversas actividades al aire libre, la población se hizo viral en redes sociales, la mayoría de ha hecho caso omiso a las recomendaciones más importantes. Pasajeros en el Metro no utilizaron cubrebocas, trabajadores de la construcción continuaron con obras, jóvenes continuaron con actividades deportivas y otros, con el hábito de fumar.

Francisco, de 24 años de edad y fumador, comentó que "no ha sentido ningún malestar, sólo salió a fumar un cigarro y considero que un cigarro no afecta mucho".

