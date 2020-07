Gobierno se "amarra el cinturón" durante pandemia: afirma Sheinbaum

La titular de la Secretaría de Finanzas dio a conocer el uso de los recursos ante la pandemia del covid-19 en la Ciudad de México.

De acuerdo con la titular de dicha dependencia, Luz Elena González, la Ciudad comenzó a tomar medidas desde el primer caso de covid-19 en el mes de febrero. Mientras que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum afirmó que no se incrementará la deuda ciudadana sino que será el Gobierno quien saque "de su propia bolsa", pero no los capitalinos.

Sheinbaum comentó que donará todo su aguinaldo y se abrirá un fondo de donaciones para funcionarios del Gobierno, de igual manera mencionó que desde que comenzó la cuarentena, muchos funcionarios públicos ha dado una parte de sus suelo de manera constante.

De igual manera, Luz Elena comentó que la austeridad es republicana y no ciudadana donde la operación del Gobierno es la que se reduce al mínimo.

De igual manera comentó que desde el principio la administración se puso del lado de la gente "hicimos más con menos" y afirmó que puso al límite la austeridad de el gobierno y que dio prioridad a los ciudadanos.

Por otra parte dio a conocer que este informe no es el final porque las cifras se actualizan día con día durante la contingencia sanitaria.

Los principales gastos fueron el reconversión de hospitales, programas de apoyos económicos, contratación de personal médicos y compra de insumos.

Comentó que se dio un aumento salarial de mil millones de pesos en total a la policía, y se dio el presupuesto necesario para los apoyos a los sectores más vulnerables ante la pandemia.

De esta misma forma dio a conocer que se invirtió 4 mil 899 millones de pesos para atender la pandemia.

El uso del dinero público

Además se usó el recurso público para adquirir insumos en hospitales y adaptarlos para enfrentar el coronavirus.

Recordó que las ayudas y la compra de equipos no sólo es de los impuestos sino que el Gobierno hizo todo lo posible para adquirir lo necesario sin perjudicar a la ciudadanía.

La titular confirmó que todo el uso del gastos es público en las páginas oficiales del Gobierno donde se informó sobre el gasto de casi 100 millones de pesos para pruebas de coronavirus.

De la misma forma el uso de recursos para la sanitización y activación de protocolos de adaptación en el transporte público donde se invirtió mil 600 millones de pesos para que no se suspenda su funcionamiento.

La titular comentó que a pesar de la cuarentena afectó la economía como en el transporte público, estos servicios no van a parar y no tendrán un incremento sino que será el Gobierno capitalino quien absorba este gasto y no afectará la economía ciudadana.

Una de las medidas es que los funcionarios ya no gasten el la compra de ciertos servicios, como papel para trámites y con esto también se implementarán medidas electrónicas.

El gasto para combatir el covid

El Gobierno contó con 125 millones 936 mil 20 pesos del Sector Público Presupuestario para hacer uso durante la pandemia, sin embargo también hubo ingresos de Gobierno, de origen Federal y donaciones.

Además se da un informe diario sobre el uso de este dinero ante el Congreso para que sea todo transparente.

Al cierre del trimestre, el 30 de junio, hubo una reducción de 4.32% respecto al presupuesto original, derivado al ajuste por la caída de ingresos a cusa de la falta de impuestos durante la pandemia.

Por ello comentó que en conjunto con las alcaldía y órganos autónomos y de gobierno llegarán a un acuerdo para un ajuste y donaciones para las ciudadanía.