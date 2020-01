Gobierno no sanciona a las plazas que siguen dando bolsas de plástico

La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) hizo 5 operativos donde 21 tiendas incumplieron la Ley de Residuos Sólidos al dar bolsas de plástico de un solo uso.

A pesar de ello los infractores sólo recibieron un apercibimiento y ninguna sanción económica como corresponde según la ley.

Lugares donde se realizaron los operativos

Los centros comerciales donde se supervisó la ley para evitar la contaminación y falló en el cumplimento de la ley son Perisur, Antara, Plaza Delta, Reforma 222 y Plaza Oasis.

En esas plazas los ´despachadores´ entregaron la mercancía en bolsas de plástico, algunas con la leyenda "bolsa 100% compostable", pero realmente no lo son.

Primero el ambiente

Varios legisladores de diversos partidos políticos señalaron la importancia de esta ley y que no tendrá marcha atrás en la disposición que prohíbe el uso de este producto debido a que el ´espíritu´ es la protección del medio ambiente y no la protección de un sector productivo en particular.

Por su parte, la directora general de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental de la Sedema, Lilian Guigue Pérez, reconoció es difícil vigilar todos los comercios.

A cusa de esto invitó a los ciudadanos a que tenga la convicción para dejar de usar las bolsas de plástico e incluso denunciar a quienes las reparta.

Las multas son necesarias

Los diputados locales del PAN, PRD y Verde Ecologista exigieron al Gobierno capitalino cumplir la Ley de Residuos Sólidos y aplicar las multas que alcanzan los 42 mil a 168 mil pesos a quienes no respeten la prohibición de distribuir y comercializar bolsas de plástico.

"De lo contrario, se dará un mensaje de impunidad y la ley será letra muerta", aseveró el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, Mauricio Tabe.

Además el legislador informó que la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental y la Dirección General de Inspección y Vigilancia Ambiental se limitó a amonestar a los comercios.

Finalmente revelaron que las autoridades realizan operativos desde el 21 de enero de 2020 a pesar de las protestas por parte de empresarios del plástico quienes piden modificar la ley y eliminar las sanciones para favorecer la actividad económica, porque "la prohibición total y a rajatabla va a perjudicar el crecimiento de la economía en la capital de país", aseguraron.

(Ameyaltzin Salazar)