Gobierno de Los Reyes La Paz exige a exfuncionarios devuelvan 52 mdp

LOS REYES LA PAZ, Edomex. - El gobierno municipal de Los Reyes La Paz inició un procedimiento administrativo de ejecución para que el ex alcalde Rolando Castellanos Hernández, sus ex tesoreros Juan José Medina Cabrera y Jorge Rodríguez, así como su ex síndico, José Francisco Cerón, regrese a las arcas municipales de casi 52 millones que desviaron a un supuesto fideicomiso y a otros gastos no legales.

El del 22 de enero de 2020 el Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) , solicitó a la alcaldesa de Los Reyes La Paz, Olga Medina Serrano, iniciar "el Procedimiento Administrativo de Ejecución a fin de proceder al cobro del crédito fiscal en el que se ha constituido la responsabilidad resarcitoria en contra de los ya mencionados, debiendo informar al OSFEM de las acciones que se ejecuten".

Este ordenamiento del OSFEM fue luego de que un juez federal y un magistrado del Poder Judicial de la Federación validarán el procedimiento.

El actual tesorero, Gonzalo Ballesteros López, tuvo que cumplir con este procedimiento legal para que Rolando Castellanos Hernández, José Francisco Cerón Crisóstomo, Juan José Medina Cabrera y Jorge Rodríguez Arreola, Presidente Municipal, Síndico y Tesoreros, respectivamente, durante la administración municipal 2009-2012, regresen 51 millones 550 mil 355 pesos y diecisiete centavos al pueblo de los Reyes la Paz.

De acuerdo al expediente OSFEM/UAJ/PAR-AF/267/15, iniciado desde el pasado 26 de junio de 2015 por el Órgano Superior de Fiscalización y del que fue emitida la resolución el 10 de octubre de 2017, se determinó que los antes citados incurrieron en desvio de recursos y deberán devolver casi 52 millones de pesos a las arcas municipales, de acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, de aplicación supletoria a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México.

El OSFEM encontró que de la cuenta de ingresos propios (predial, traslado y anuncios), se omitió el cobro de recargos sobre recaudación por 5 millones 644 mil 676 pesos. Esto quedó asentado en la observación 13-DAFMVM-086-AYTO-075-AR-002.

Asimismo, el ex alcalde de militancia priista, Rolando Castellanos Hernández y sus allegados, formaron un fideicomiso que llamaron“Plan de Indemnizaciones, Enfermedades y Riesgos Laborales para los Trabajadores de Confianza del Ayuntamiento”, aprobado por el cabildo de esa administración.

Para ese supuesto fideicomiso, "se autorizó la salida de recursos por 6 millones 766 mil 507 pesos con 17 centavos, mismos que se depositaron a una cuenta bancaria por concepto de administración del fideicomiso y a la consultoría por conceptos de honorarios actuariales. Esto quedó asentado en la observación 13-DAFMVM-086-AYTO-075-AR-004".

Posteriormente se efectuaron durante el ejercicio fiscal 2012, pagos quincenales indebidos por concepto de “Plan de Indemnizaciones, Enfermedades y Riesgos Laborales para los Trabajadores de Confianza del Ayuntamiento”, por un monto de 39 millones 139 mil 172 pesos.

Para efectuar dichos pagos también se realizaron traspasos indebidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) a la cuenta de recursos propios del Gobierno Municipal, por un monto de 8 millones 634 mil 515 pesos y se utilizaron 30 millones 504 mil 657 pesos adicionales de dicha cuenta por el mismo concepto. Lo anterior quedó establecido en la observación 13-DAFMVM-086-AYTO-075-AR-004.

Cabe destacar que los ex servidores públicos señalados por el OSFEM interpusieron un juicio de amparo, con número de expediente 1074/2018-V ante el Juez Noveno de Distrito en el Estado de México y posteriormente de revisión, con número de expediente 543/2018 radicado en el Tribunal Colegiado de Segundo Circuito del Poder Judicial de la Federación, quienes confirmaron la sentencia recurrida y establecieron que: “La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Rolando Castellanos Hernández, José Francisco Cerón Crisóstomo, Juan José Medina Cabrera y Jorge Rodríguez Arreola, contra el acto y autoridades precisados [...] por los motivos señalados”.

Ante el mandato del Órgano Superior de Fiscalización, la alcaldesa Olga Medina Serrano instruyó al Tesorero Municipal, Gonzalo Ballesteros López, a iniciar el procedimiento, del que se les notificó en tiempo y forma a Rolando Castellanos Hernández y a sus colaboradores investigados por el OSFEM, con lo que se inició con el embargo de algunos bienes propiedad de los ex funcionarios para que reparen el daño.

