Gobierno de la ciudad bajó el presupuesto al C5 en los últimos dos años

El presupuesto para el Centro de Comando, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), encargado de las cámaras de videovigilancia y de los altavoces que emiten la alerta sísmica, ha ido a la baja a propuesta del propio gobierno capitalino, afirmó a La Silla Rota el diputado del PAN y presidente de la Comisión de Protección Civil y Gestión de Riesgos del Congreso de la Ciudad de México, Héctor Barrera.

Mientras que en 2019 su presupuesto fue de 3 mil 180 millones 310 mil 311 pesos, para el 2020 fue de mil 938 millones 335 mil 559 y para este año de mil 394 millones 439 mil 187 pesos, de acuerdo con los presupuestos de Egresos del Congreso. En tres años el monto ha sumado 6 mil 513 millones 085 mil 057 pesos.

"Al final del día el presupuesto se les aprobó en los términos que pidió la jefa de Gobierno y los altavoces no funcionan de forma correcta", criticó el legislador, en alusión a las fallas registradas en los altavoces el 19 y 20 de marzo pasado, en que primero se escuchó en algunos que era un simulacro, y al otro día se activaron otros, pese a que no hubo sismo.

El panista recordó que él, desde 2019 ha presentado tres puntos de acuerdo para pedir que se reparen los altavoces y las cámaras que fallan, ya que según reportes del propio C5, el número de aparatos que no funcionan adecuadamente ha ido al alza.

"No ha habido actualización en los sistemas, no han transitado a que las cámaras de videovigilancia pasen de tecnología analógica a digital ni para que tengan mayor capacidad de resolución en cuanto a pixeles en la noche, con mayor grado de funcionamiento, vemos que no y cada vez hay más reclamos, cuando se requiere un video del C5 no funciona", reprochó.

PIDE QUE COMPAREZCA ORTEGÓN, PERO SE LO RECHAZAN

El más reciente punto de acuerdo lo presentó ante el Congreso el 23 de marzo, para pedir la comparecencia del coordinador del C5, Juan Manuel García Ortegón, pero la mayoría de Morena votó en contra.

Barrera lo consideró grave, dado lo ocurrido los pasados 19 y 20 de marzo, en los que en el primer día fallaron 1 mil 948 altavoces distribuidos en 974 postes, que sonaron, pero con el mensaje de que se trataba de un simulacro, cuando sí hubo un sismo con epicentro desde Guerrero, de intensidad 5.7; y al siguiente día volvió a sonar la alarma que causó que miles de capitalinos salieran de sus casas, algunos aún en pijama, sin saber que no se registró temblor alguno ese día.

"Eso genera incertidumbre, falta de claridad, cuando sonaron los que sonaron el 19 de marzo, en mi casa se escuchó ´es prueba de audio´ y luego la alerta sísmica y luego otra vez ´es prueba de audio´ y había sismo de 5.7 de intensidad y la gente del edificio estaba confundida, unos no salieron, otros sí y otros entraron en crisis".

En su propuesta de punto de acuerdo, Barrera expuso que en abril de ese año revisó el portal del C5 y encontró que 95 altavoces fallaban, luego hizo lo mismo el 19 de septiembre de 2019, a dos años del sismo del 2017, y encontró que entonces ya eran 205. Ese mismo día hubo un simulacro de sismo y varios usuarios de redes sociales reportaron que en algunas zonas no sonó la alerta sísmica o se escuchaba a muy bajo volumen.

Algo similar ha ocurrido con las cámaras de videovigilancia. En su punto de acuerdo dijo que se le ha dado seguimiento a su funcionamiento y "durante la actual administración no se han establecido medidas que mejoren el funcionamiento, la actualización y modernización de los equipos que opera este organismo público".

Ese mismo año en abril encontró que 333 cámaras tenían fallas, según la propia página del C5. En septiembre del mismo año el número ascendió a 420.

Recodó que el 7 de enero de 2020, el coordinador del C5 anunció que se realizaría una inversión de 410 millones de pesos para instalar 20 mil cámaras de videovigilancia "sin que al momento se tenga claridad sobre la inversión realizada".

"Durante esta administración en repetidas ocasiones desde la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos se ha dado seguimiento al sistema de alertamiento sísmico que funciona a través de los altavoces operados por el C5 de la Ciudad de México, sin que exista mejoría alguna y por el contrario las fallas son evidentes y recurrentes".

Mencionó que conforme al reporte mensual emitido para el mes de marzo de 2021, existen 246 cámaras y 227 altavoces con fallas.

OTROS PUNTOS DE ACUERDO

El 13 de enero del 2019 Barrera propuso un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar al C5 a realizar la reparación de 194 altavoces de alertamiento sísmico que presentaban fallas, conforme al portal oficial del C5.

El 26 de abril del mismo año propuso otro punto de acuerdo para que el coordinador del C5 informara sobre el plan anual C5-2019, que tenía proyectada la aplicación de mil 195 millones de pesos.

El 15 de mayo de 2020 presentó un nuevo punto de acuerdo para que por los altavoces fueran difundidas las medidas y recomendaciones sanitarias para mitigar la pandemia de covid-19 en los 15 mil 310 altavoces.

El 30 de junio de ese año presentó otro punto de acuerdo para exhortar a García Ortegón para que de manera inmediata realizara la reparación de altavoces de alertamiento sísmico y las cámaras de videovigilancia que presentaban fallas y presentara un informe sobre el estado actual de la inversión realizada para el proceso de actualización y modernización de estos equipos.

"Es algo grave, delicado, entonces en el sismo del 2017 hubo varios reportes de que las alertas sísmicas no funcionaban, y con esta administración ha habido una inversión de 6 mil 500 millones que es el aproximado del presupuesto desde 2019, 2020 y 2021. Sí es cierto que ha habido un decrecimiento en cuanto a presupuesto, pero cuando tienen recursos , no funcionan los altavoces y cámaras, y si no tienen recursos, tampoco".

LA EXPLICACIÓN DEL C5

El sistema de Alertamiento Sísmico Mexicano cuenta con 145 mil 668 postes, de los cuales 12 mil 826 son con altavoces. Se compone de dos sistemas, el más antiguo que es el analógico y el más nuevo es el digital. El primero fue introducido en 2009 y el segundo en 2018.

De acuerdo con la explicación del gobierno capitalino, el viernes 19, la configuración de uno de los servidores para la difusión de la alerta no fue realizada de manera correcta por parte del servidor público responsable, lo que generó que el audio de ´simulacro´ se encontrara cargado en lugar del audio oficial de alerta sísmica. Entonces fallaron 1 mil 948 altavoces, alojados en 974 postes.

Respecto al sábado y la alerta de las 8:16am, la falla se debió a que uno de los servicios que se encarga del manejo del envío de la señal a los altavoces del sistema analógico, entró en falla durante el evento del día anterior.

"Lo anterior provocó que un mensaje de envío de alerta sísmica quedara en estado de suspensión", señaló el gobierno de la Ciudad e informó que habian despedido a dos servidores públicos responsables del área.

La Silla Rota buscó la versión del C5, pero no hubo respuesta.

INVERSIÓN

Del presupuesto recibido en 2019, 1 mil 195 millones de pesos fueron para 11 proyectos para mejoras del equipamiento e infraestructura y profesionalización de servidores públicos.

Dentro del programa anual C5 2019 se contemplaba solucionar los 889 casos con fallas; informar en todo momento el estado de los altavoces que se utilizan para la retransmisión de la alerta sísmica; asegurar el correcto funcionamiento.

En mayo de 2020 La Silla Rota reveló que Comunicaciones S.A. de C.V., empresa perteneciente a Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego, obtuvo un contrato con el C5, por un monto de 954 millones 143 mil 801.87 pesos, para la adquisición de Sistemas Tecnológicos de Video Vigilancia para el proyecto de ampliación de cobertura y actualización tecnológica del centro de monitoreo a través de cámaras.

De acuerdo con el fallo de la licitación no. LA-909007951, realizado el 29 de agosto de 2019, la propuesta de Total Play Telecomunicaciones superó a cuatro competidores más que cumplían con los requisitos, entre ellas la empresa Teléfonos de México asociado con Thales México; Operbes con Compañía Integra Soluciones, Axtel e Interconecta.

Según el documento, en la evaluación económica la empresa de Salinas Pliego, quien además es asesor económico del presidente Andrés Manuel López Obrador, obtuvo 50 puntos, y es la única que no rebasó los mil millones de pesos en su propuesta de costo; en la evaluación técnica la empresa de Grupo Salinas obtuvo la calificación más alta, con 47.5 puntos de 50, por encima de Teléfonos de México que tuvo 47.









(Sharira Abundez)